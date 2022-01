Loredana Chivu, declarații despre pierderea tatălui. Blondina ascunde o dramă uriașă

Vedeta a făcut declarații dureroase despre pierderea tatălui său. Blondina ascunde o dramă uriașă care are legătură cu figura paternă. Tragedia s-a petrecut în urmă cu foarte mulți ani.

Tatăl Loredanei Chivu și-a pus capăt zilelor, în ciuda faptului că primea un sprijin foarte mare de la familia sa. Din păcate, a ales să se spânzure din cauza jocurilor de noroc, spun unele zvonuri.

Cu toate acestea nimic nu avea să prevestească cumpăna prin care a trecut pentru că nimeni nu i-a spun nimic concret.

Loredana Chivu ascunde o mare tragedie. Cum și-a pierdut vedeta tatăl

„Eram la București când am primit un telefon de la o vecină. Am răspuns și pur și simplu am auzit doar că «Loredana, Ninel s-a sinucis». Nu am crezut, am crezut că n-are cum să fie adevărat.

Auzeam în telefon lumea din jur care plângea și de atunci am avut un moment de nebunie, de neîncredere, am căzut, am leșinat. La câteva ore am mers acasă, el nu era acolo, era la morgă și la fel eu tot nu credeam.

Parcă și acum văd curtea cu porțile deschise și nu am crezut. Eu am avut un moment în care m-am pierdut, m-am dus la culcare în noaptea aia cu gândul că tatăl meu trăiește și că toată lumea mă minte și nu e adevărat”, a povestit Loredana Chivu în emisiunea .

Loredana Chivu nu înțelege gestul tatălui: ”Nu am cuvinte”

Nici acum nu poate înțelege motivul pentru care tatăl său a luat decizia de a încheia socotelile cu viața. Bărbatul nu a lăsat niciun bilet de adio, moartea sa destrămând în acele momente familia.

Fosta asistentă TV își amintește că a doua zi după tragedie avea să-i apară în vis figura paternă. Loredana Chivu a mai subliniat că cel marcat a fost fratele ei pentru că a fost cel care a descoperit fapta.

„M-am dus la verii mei, l-am visat în acea noapte, dezbrăcat în genunchi, m-am trezit și m-am speriat, iar a doua zi dimineață aveam să-l văd, iar atunci am realizat de fapt ce s-a întâmplat.

El s-a sinucis, s-a spânzurat, nu a lăsat niciun bilet, nici măcar o vorbă, măcar să știm motivul, a fost ceva neașteptat pentru că niciodată nu l-am văzut în depresie, faptul că nu a lăsat un bilet a fost și rămâne întrebarea vieții mele, ce s-a întâmplat și de ce.

Fratele meu a fost cel care l-a găsit, avea 14 ani, el s-a luptat cu el să-l dea jos, el s-a dus cu el la morgă. În momentul în care l-am văzut în dimineața aceeaa am realizat ce se întâmplă și am devenit așa…

Nu am cuvinte, mi se părea că viața mea s-a terminat și că nu știm ce se alege de noi. A fost ceva cumplit, nu îmi doresc să treacă nimeni prin momentul ăsta, familia mea frumoasă se destrămase într-un mod cât mai dur posibil”, a mai spus Loredana Chivu.

Blondina a fost atât de supărată pe gestul necugetat făcut de tatăl său încât pentru o perioadă de circa 3 ani nu a mers la mormântul figurii paterne.