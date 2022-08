Loredana Groza, sacrificii pentru carieră. Ce a făcut vedeta ca să rămână în top: ”Indiferent de cât m-a costat”

Loredana Groza a vorbit despre cariera ei, una care se întinde de-a lungul a aproape patru decenii, dar susține că nu și-ar sfătui fiica, pe frumoasa Elena, să îi calce pe urme. Motivul, a explicat talentata cântăreață, este legat de sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă de-a lungul timpului.

Loredana Groza, sacrificii pentru carieră

Cântăreața Loredana Groza a vorbit despre sfaturile pe care i le-a dat Elenei, fiica ei, cu privire la carieră. Și, fără să ascundă, a mărturisit că nu și-ar dori ca fiica ei să îi calce pe urme și să devină artistă, motivând că pentru a face o carieră ca vedetă este nevoie de multe sacrificii.

”Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil”, a spus Loredana Groza pentru .

Mai mult, a mai dezvăluit artista, pentru a rămâne în preferințele publicului a fost nevoie să facă multe sacrificii, chiar dacă, acum, se bucură că nu a renunțat la luptă și că satisfacțiile au apărut de-a lungul timpului.

”Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.

E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii”, a mai precizat cântăreața Loredana Groza pentru sursa citată.

În ce investește Loredana Groza banii pe care i-a câștigat cu atâtea sacrificii?

Loredana Groza, cu o carieră care se întinde de-a lungul a aproape patru decenii, a câștigat sume enorme de bani din muzică. Acum, vedeta este una dintre cele mai bine plătite artiste de la noi din țară. Cu toate acestea, pentru FANATIK, în primul rând în imaginea pe care o afișează.

”Am investit aproape toți banii în pantofi, chiar dacă e o vanitate să îți cumperi pantofi, în loc să îți cumperi hectare de teren sau, eu știu, vile la mare. Dar asta am făcut-o pentru că am investit în imaginea mea și în meseria mea, am investit în felul în care mă prezint în fața fanilor mei.

Respect foarte mult asta. Și nu pot să-i tratez, știu eu… să merg pe scenă, cum mă duc la sală”, ne-a declarat, în exclusivitate, Loredana Groza, recunoscând însă că majoritatea lucrurilor cumpărate sunt luate după o analiză atentă, să se potrivească la mai multe ocazii.

În altă ordine de idei, Loredana Groza a vorbit despre muzica ei favorită. Și, a explicat vedeta, prejudecățile nu își au locul când vine vorba de artă, mai ales când sunt legate de muzică, făcând referire la manele.

“Orice muzică este frumoasă. Și oamenii care comentează un gen sau altul sunt niște oameni limitați, oameni cu prejudecăți, oameni cu idei fixe. (…) De aceea, muzica, așa cum jazz-ul a fost un copil vitreg al muzicii clasice în anii 1920, când a apărut, și toată lumea comenta, mai rău de cum comentează acum manelele…mai târziu au ajuns să îl ridice la rang de gen muzical, absolut select în ziua de astăzi”, mai spunea Loredana Groza.

Elena, fiica Loredanei Groza, îi seamănă perfect

, a împlinit, de curând, 24 de ani și îi seamănă perfect. C ocazia zilei de naștere a tinerei, acum câteva săptămâni, Loredana Groza i-a făcut o urare pe măsură.

”La Mulți Ani Elena! Tu ești lumina mea, fericirea mea, dragostea mea! Îți doresc o viață senină și frumoasă ca tine! Să zâmbești și să ai soarele mereu în suflet. Te iubesc, Mam”, a fost mesajul postat de vedetă pe rețelele de socializare.