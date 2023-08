Lorena Balaci, dezvăluiri emoționante: „Bufneam în plâns. Mi-am mințit subconștientul că tata nu a murit”

„Minunea Blondă” trecea în „echipa îngerilor” pe 21 octombrie 2018, iar pierdea legendarului fotbalist i-a afectat atât pe apropiații și familia lui Ilie Balaci, cât și pe suporterii fotbalului românesc. Lorena Balaci a dezvăluit cum a trecut peste perioada dificilă după decesul tatălui.

Lorena Balaci, dezvăluiri emoționante la aproape cinci ani de la moartea „Minunii Blonde”: „Când vedeam o imagine cu el bufneam în plâns”

Proaspăt revenită în Bănie pentru a se ocupa de Academia Universității Craiova, a dezvăluit momente emoționante din viața sa după decesul „Minunii Blonde”. Fiica legendarului fotbalist care a scris istorie în tricoul „alb-albastru” a mărturisit că este puternic emoționată de interviurile cu acesta.

„Nu mă uit la nimic, nu pot! Se fac cinci ani (n.r. de la moartea lui Ilie Balaci), încă nu pot să îl văd pe tata vorbind. Aproape doi ani nu am putut nici să văd fotografii cu el, în momentul în care vedeam o imagine cu el bufneam în plâns.

Aveam o singură fotografie pe care o am și în ziua de astăzi pe noptiera mea, de fapt este poza de la înmormântare, poza care a stat pe cosciug. Pe aia am luat-o la mine acasă și din momentul în care am ajuns acasă după înmormântare a stat non-stop pe noptiera mea, este singura poză la care am putut să mă uit doi ani.

Ulterior am început să mă uit prin albume, odată am făcut curățenie și am fost cumva obligată. Imaginile pot să le văd, dar dacă văd videoclipuri.. Mai văd imaginile alea din meciurile cu Italia, astea sunt ok. Nu pot să mă uit la niciun interviu cu tata și sunt slavă Domnului o grămadă pe net, nu pot să îl aud vorbind”, a declarat Lorena Balaci la „Făcui Podcast”.

Lorena Balaci: „Mi-am mințit subconștientul că tata nu a murit, că tata este plecat! Am senzația că este plecar, dar urmează să vină”

și-a petrecut cariera de antrenor în afara țării, iar fiica „Minunii Blonde” a declarat că încă are senzația că legendarul fotbalist trebuie să revină alături de cei dragi la un moment dat. Lorena a spus că acest gând a ajutat-o să treacă peste pierderea tatălui din 2018.

„Îi spuneam prietenului meu ieri, mi-a trimis o poză cu tata și i-am spus că am nenumărate momente în care am senzația că e plecat, dar va veni. Știu că nu sunt nebună că este mort, dar îmi spunea că mi-au antrenat subconștientul în povestea asta fiind plecat de foarte mult timp.

Cred că atât de tare mi-am mințit subconștientul că tata nu a murit, că tata este plecat și am momente în care am senzația că este plecat, dar urmează cândva să vină. Cred că așa am trecut peste perioada asta. Îl am tot timpul în gând și în momentul când am greutăți pentru că eu nu am probleme, am doar situații în care sunt pusă.

Îi mai spun uneori seara «Sunt în situația asta, dă-mi un semn, scoate-mă într-un fel». Ca orice rugăminte nu îți vine a doua zi, nici a treia, nici la o lună, nici la două, ci când vrea Dumnezeu. Nu l-am mai visat demult. Eram prieteni, doar că el făcuse această relație foarte mișto, îi spuneam multe chestii și nu treceam spre partea în care eram convinsă că nu îi place. Era o megaprietenie, dar era o limită”, a spus fiica lui Ilie Balaci.

Cum ar fi trăit Ilie Balaci debutul nepotului său la Universitatea Craiova: „Ar fi avut emoții. Probabil orice ar fi făcut Atanas nu ar fi făcut bine”

Atanas Trică a debutat pentru Universitatea Craiova într-un meci cu Academica Clinci în 2021, iar Lorena Balaci și-ar fi dorit ca „Minunea Blondă” să își vadă nepotul pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fiica legendarului fotbalist și-a închipuit chiar și cum ar fi decurs conversația dintre cei doi.

„L-aș fi vrut lângă mine și lângă mamă în tribună când a debutat Ati. Știu că probabil ar fi avut emoții patru miliarde la mie. Știu că probabil orice ar fi făcut Atanas nu ar fi făcut bine, știu că ar fi fost niște discuții între ei, din partea lui taică-miu pentru că Ati nu avea curaj să îi răspundă și doar asculta și Ati primea un tratament de teroare.

Mi-ar fi plăcut să trăiască momentele acestea alături de noi, pentru că sunt convinsă că le-a trăit, dar într-o altă dimensiune. Mi-ar fi plăcut să le trăiască cu noi, parcă îl și vedeam”, a declarat Lorena Balaci.

Atuul lui Atanas Trică: „Are o constituție englezească, este atipic unui fizic românesc”

Lorena Balaci este de părere că Atanas Trică are un fizic atipic pentru fotbalul românesc și ar putea profita de acest avantaj în SuperLiga. Mama jucătorului de la Universitatea Craiova a dezvăluit și că fiul său nu a avut un tratament preferențial de la prima zi de la transferul în Bănie.

„Înălțimea și îl ajută foarte mult fizicul, are o constituție mai englezească, mai nordică. Nu este ca și fizic un jucător tipic român. Atanas ar putea să câștige foarte mult din cauza faptului că este un jucător atipic pentru România, nici nu avem atacanți de careu și fizicul lui este atipic.

Este atipic unui fizic românesc. Atanas are o alimentație foarte strictă, nu pentru că îi impune cineva. Și-a făcut o autoeducație din punctul acesta de vedere și are foarte mare grijă la ce mănâcă.

A stat un an și jumătate la cămin, nici în ziua de astăzi nu are un tratament preferențial. Mânca cu toată lumea în același timp, îmi doream puțin să îl responsabilizez pentru că la București nu aș fi avut pârghile necesare, acasă toți avem un confort al nostru din care nu ieșim”, a declarat Lorena Balaci.