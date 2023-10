Lorena Balaci, după ce Atanas Trică a marcat în România U20 – Anglia U20: „Știu cum bate”

Selecționata lui Costin Curelea s-a autodepășit cu Anglia U20 și au reușit să învingă cu 2-0 pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Atanas Trică a înscris din penalty pentru „tricolorii mici”, iar Lorena Balaci mărturisește că nu a avut emoții înaintea golului care a înghețat tabela de marcaj.

Cum a trăit Lorena Balaci golul lui Atanas Trică din România U20 – Anglia U20: „Nu am avut emoții, știu cum bate”

într-un meci amical din Elite League, iar victoria în fața englezilor ridică moralul „tricolorilor mici” înaintea partidei cu reprezentativa similară a Norvegiei. Lorena Balaci a fost prezentă pe stadionul la partida lui Atanas Trică.

Succesul „tricolorilor mici” este un motiv de bucurie pentru Lorena Balaci, fiind de părere că elevii lui Costin Curelea au demonstat că se pot lupta chiar și cu naționalele mai bine cotate. Aceasta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu a avut emoții când Atanas Trică a pus mingea la punctul cu var.

„Mă bucur extrem de tare pentru copii ăștia pentru că toată lumea îi dădea victime sigure. Adevărul este că dacă facem o paralelă între cele două țări părem victime sigure, dar uite că se poate. Fotbalul este plin de surprize, evident că mă bucur pentru reușita lui Ati, pentru toți care au jucat și Curelea.

Toți îi dădeau victime siguri și asta este mentalitatea noastră românească, am văzut și câteva titluri în ziare și nu este ok pentru noi, ca popor. Am trăit golul în direct, nu am avut emoții pentru că știu cum bate penalty-urile. De obiecei când este la lot vorbim foarte puțin”, a declarat Lorena Balaci.

„Este mereu focusat pe ce are de făcut. La echipa Angliei sunt unii care joacă titulari în Premier League”

așteaptă ca Atanas Trică să își câștige locul în primul „11” al Universității Craiova și să înceapă să înscrie goluri pentru „alb-albaștri”. Fiica legendarului Ilie Balaci este de părere că succesul „tricolorilor mici” este important având în vedere că pentru Anglia U20 evoluează deja jucători care au minute în Premier League.

„Este genul de fotbalist care este focusat pe ce are de făcut plus că este genul de om care nu povestește nimic din ce se întâmplă în vestiar, cantonament și asta nu numai la lot. Nu este genul de om căruia să îi placă. Îmi doresc cel mai mult (n.r. să marcheze la Universitatea Craiova), asta își dorește și el.

Ideea este că va trebui să primească o șansă la un moment dat. Știu că este greu, pe postul lui sunt mulți jucători consacrați, dar știu că va veni și timpul lui. Dacă te uitai la echipa Angliei sunt unii care joacă în Premier League titulari, cred că am putea să dăm copiilor șansă.

Ce pot să spun că sunt prieteni între ei, ceea ce este mare lucru. Unitatea unui grup cum este echipa națională are nevoie de prietenie între ei chiar sunt prieteni. Știu că îl aud pe Ati când vorbește cu colegii de la națională, sunt prieteni între ei și este un lucru senzațional”, a încheiat Lorena Balaci.