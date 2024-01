Lovitură dură pentru Silviu Lung Jr.: „L-au programat la operaţie!”. Cât va lipsi de pe gazon

Silviu Lung a avut o intervenție extrem de interesantă la FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit în primul rând despre .

Silviu Lung dezvăluie cum a scăpat Lung Jr. în ultima: „Îl aștepta pentru operație”

Silviu Lung a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre accidentarea ultimă oră a lui Silviu Lung Jr, fostul portar al echipei naționale a României: „Are o disjuncție la umăr și din păcate acuma nu poate să joace. Face tratament și este la domnul Alin Burileanu. A fost și la București”.

ADVERTISEMENT

Silviu Lung Jr. s-a accidentat în dezastrul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-6, iar tatăl său a dezvăluit cât va lipsi de pe teren: „Vreo lună. A fost bine că nu a fost cazul de operație. De fapt domnul doctor de la București îl aștepta pentru operație.

În timpul meciului cu Sepsi. În prima repriză a simțit. Normal trebuia să iasă, dar a continuat. A vrut să joace. Asta este, știți cum e. Ca portar ești predispus și din păcate asta a fost. Mergem înainte”.

ADVERTISEMENT

Silviu Lung a recunoscut că fiul său a fost aproape de Rapid: „A fost dorit, au vorbit, el a anunțat clubul”

Silviu Lung Jr. a fost pe lista Rapidului, lucru cunoscut și legenda Universității Craiova: „Rapidul are acum portar și nu mai are rost să discutăm. Așa este. A fost dorit, au vorbit, el a anunțat clubul. În rest acum nu trebuie să mai vorbim despre subiectul acesta pentru că Rapid are portar”.

FANATIK a dezvăluit că , portarul care își încheie contractul cu Poli Iași la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

Cornel Șfaițer, președintele moldovenilor, a explicat de ce nu s-a perfectat transferul: „Pe Silviu Lung o să-l vedeți în poarta Politehnicii. Îmi doresc doar să fie sănătos și o să rămână alături de noi până în vară.

Iașiul nu-și permite la momentul acesta să mai cedeze vreun jucător important. Suntem într-o luptă pentru supraviețuire și nu ne permitem să mai cedăm jucători”.

ADVERTISEMENT

Portarul care va împlini 35 de ani pe 4 iunie 2024 este evaluat la 300.000 de euro conform Transfermarkt. În 12 meciuri în acest sezon, a încasat 20 de goluri și a avut patru meciuri fără gol primit.

Silviu Lung a anunțat că fiul său va fi operat. Când revine portarul dorit de Rapid