Lucianna de la Survivor, scandal cu bărbatul după show: ”Fiecare are adevărul lui”

a adus-o în atenția publicului pe Lucianna Vagneti. Sportiva a făcut parte din echipa Războinicilor. S-a remarcat de-a lungul competiției datorită Antrenoarea de fitness a spus acum ce a fost cel mai greu, dar și ce reproș i-a făcut soțul.

Lucianna a primit reproșuri de la soțul ei după competiția Survivor

Concurenta de la Survivor 2023 a părăsit competiția cu fruntea sus. Sportiva a dezvăluit că abia așteaptă să își vadă familia. Lucianna este căsătorită cu Constantin Vagneti și împreună au două fetițe. Și, cu toate că a părăsit destul de devreme concursul, bruneta a fost surpinsă să observe cât de mult au plăcut-o românii.

„Eu fiind din Brazilia, am crezut că nu mă va vota lumea. Am rămas surprinsă să constat că am fost votată. Am fost persoana care a suferit cel mai mult la Survivor. Mi-a fost foarte dor de fetele mele, dar am vrut să fiu un exemplu pentru ele. Este greu când ai copii să pleci atâta timp de acasă. Cel mai greu la Survivor a fost lipsa de mâncare, lipsa somnului”, a dezvăluit Războinica pentru FANATIK.

Dorul de casă și de familie și-a spus cuvântul la Survivor 2023. Lucianna spune că a a realizat această suferință când a ajuns pe aeroport. Sportiva a fost așteptată de familia ei cu o surpriză de proporții.

„Fetițele și soțul m-au așteptat pe aeroport cu baloane și flori. Acasă când am ajuns am observat că mi-au făcut un trofeu Survivor. Fizic seamănă ambele cu mine, dar la personalitate cea mică este mai războinică, mai iute”, a mai spus Lucianna.

Ce i-a spus soțul când a ajuns acasă: „Mi-a reproșat”

„Soțul meu mi-a reproșat că nu țipam cum țip acasă. Uneori sunt eu șeful casei, alteori el. Știi cum se spune că bărbatul este capul familiei, iar femeia este gâtul. Deci femeia este cea care controlează tot.

Vorba asta o știu din România. Aș fi vrut să câștig Survivor România. La un moment dat am cedat psihic pentru că acolo este foarte greu. Să fim serioși, cine nu și-ar fi dorit să câștige?!” , mai susține ea pentru FANATIK.

În ceea ce privește apropierea de Alin, se pare că soțul Luciannei nu a avut prea multe de spus. Competiția este foarte dură, iar confesiunile către colegi sunt inevitabile, spune ea. Și, printre aceste confesiuni, Lucianna i-a spus lui Alin Chirilă un lucru intim. „Când eram la Survivor vorbeam cu Alin și spuneam că mi-aș mai dori un copil”, ne-a mărturisit ea.

Cum a cucerit-o soțul pe Lucianna, războinica Survivor 2023

, iar pentru iubire s-a stabilit în România. A simțit să plece la 12 mii de kilometri de casă pentru cel care a făcut-o mamă ulterior. Cei doi sunt împreună de 11 ani și au și două fetițe. Acum, Lucianna ne-a povestit cum a cucerit-o soțul român.

„Mi se face pielea de găină când mă gândesc la el. Mi-a spus că sunt frumoasă, așa m-a cucerit. Am făcut dans la viața mea și nu sunt mulți brazilieni care știu să danseze samba. Și prima dată când am ajuns acasă la el am dansat samba. Eu m-am îndrăgostit de el foarte tare. Și când sunt nevoită să plec din Brazilia, de la 12 mii de kilometri distanță, plec cu zâmbetul pe buze. Este jumătatea mea și mă completează perfect.

Îmi face plăcere să vorbesc despre el pentru că este o persoană corectă. I-am reproșat zilele acestea că nu îmi ține partea de obicei. Iar el mi-a spus: `Nu este așa, vreau doar să înțelegi și alte puncte de vedere. Fiecare are adevărul lui”, a mai declarat bruneta pentru FANATIK.

Adoră România, dar faptul că e braziliancă a ajutat-o în competiție

Lunile petrecute în Republica Dominicană și-au pus amprenta și asupra celor mai puternice concurente. Lipsa alimentației, a somnului și a igienei au fost devastatoare. Lucianna ne povestea că lipsa igienei i-a dat bătăi de cap. În rest, bruneta este o luptătoare.

„Eu am fost mulțumită să mănânc orez. Erau porții mici de orez și fasole. Dar să știți că aceste două tipuri de mâncare sunt fix alimentația noastră de bază. Indiferent dacă ești sărac sau ai milioane, mănânci orez și fasole. Eu le-am și spus colegilor: `Nu știu cum sunteți voi, dar pentru mine este mâncare de suflet`, spune ea.

Lucianna a spus și de ce iubește atât de mult România. „Românii sunt veseli, am observat asta de la început. Cultura și obiceiurile sunt diferite, evident. Îmi place că România este multiculturală. Oriunde mergi în țară găsești alte tradiții, alte obiceiuri și înveți mereu câte ceva. În afară de sarmale și mămăligă că sunt peste tot”, spune Lucianna.

Și pentru că tot am vorbit despre mâncare, Lucianna dezvăluie cum își menține silueta perfectă. Pe lângă sportul practicat aproape zilnic, bruneta are grijă și la alimentație, și asta le învață și pe fetițele sale.

„Secretul siluetei perfecte este să alergi după copii tot timpul. Bineînțeles că nu exclud sportul. Toată viața am făcut sport și încerc să țin o alimentație echilibrată și sănătoasă.

Vreau să le dau un exemplu bun copiilor. Nu le pot spune fetelor mele să mănânce salată sau legume în timp ce eu mănânc fast-food”, a mai declarat Lucianna pentru FANATIK.