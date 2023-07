Ludogorets – Univesitatea Craiova se joacă acum. Bulgarii dublează avantajul la Bansko. Vezi aici meciul live

Ludogorets Razgrad – Universitatea Craiova este al treilea test al verii pentru jucătorii lui Eugen Neagoe în stagiul de pregătire din Bulgaria. Formația din Bănie este învinsă în Bansko după victoriile cu 2-0 în fața celor de la Botev Plovdiv și FC Drita.

Partida amicală Universitatea Craiova – Ludogorets Razgrad se joacă acum! Oltenii sunt neînvinși în cantonamentul din Bulgaria

Oficialii au pregătit o partidă amicală cu o adversară de top în cantonamentul din Bulgaria. Ludogorets este adversara „alb-albaștrilor” sămbătă, de la ora 18:00, iar elevii lui Eugen Neagoe sunt conștienți că vor avea o misiune dificilă împotriva bulgarilor.

Ludogorets este campioana ultimelor 12 sezoane din Bulgaria, iar bulgarii se pot lăuda cu participarea în play-off-ul Conference League din sezonul anterior. Fosta echipă a lui Claudiu Keșeru este vecina „alb-albaștrilor” în stagiul de pregătire din Bansko.

Deși cu gândul deja la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, Eugen Neagoe crede că oltenii vor avea o misiune dificilă cu campioana Bulgariei. „Geană” se poate baza pe Alex Mitriță și Andrei Ivan, dar și pe căpitanul Nicușor Bancu care a bifat minute în reprizele secunde din amicalele anteriore.

De altfel, Eugen Neagoe îi are la dispoziție și pe Gjoko Zajkov și Basilio Ndong care au revenit de la echipele naționale. Și Alexandru Cîmpanu este în cantonamentul din Bulgaria și poate apărea în lotul „alb-albaștrilor” pentru amicalul cu Ludogorets.

Internaționalii care ratează stagiul de pregătire din Bulgaria! Eugen Neagoe nu se poate baza pe jucătorii de la Euro U21 2023

Eugen Neagoe nu are parte de întreg lotul Universității Craiova în Bulgaria, deoarece internaționalii de tineret vor rata cantonamentul. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Jovan Markovic, Vladimir Screciu și Alexandru Ișfan și-au luat câteva zile de distanță și urmează să se alăture oltenilor pe 8 iulie.

Alexandru Cîmpanu s-a alăturat în stagiul de pregătire din Bulgaria, deoarece fotbalistul își luase deja o săptămână de vacanță înaintea convocării la echipa naționala U21 a României. Astfel, Eugen Neagoe s-a bazat pe mai mulți jucători tineri de perspectivă în Bansko.

Florin Gașpar, Dragoș Găină și Cosmin Stana sunt câțiva dintre cu Botev și FC Drita. Tinerii fotbaliști au planuri mari la Universitatea Craiova și anunță că vor face sacrificii pentru a ajunge lângă idolii lor în SuperLiga.

„Să ajung la Universitatea Criaova nu a fost ușor. Am făcut multe sacrificii și am muncit din greu. Am trecut prin durere și am arătat mereu că una dintre calitățile mele este seriozitatea.

Este un vis împlinit pentru mine faptul că mă pot antrena cu echipa mare a Universității. Totuși, aș putea spune că este un doar prim pas și nu vreau să mă opresc aici”, a spus Dragoș Găină pentru pagina oficială a Universități Craiova.