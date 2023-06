Un junior de 16 ani, noua speranță a Universității Craiova: „Am trecut prin durere și am arătat seriozitate”

Eugen Neagoe a decis să acorde o șansă tinerilor de perspectivă de la Universitatea Craiova în stagiul de pregătire din Bulgaria. Dragoș Găină este una dintre speranțele „alb-albaștrilor” pentru următoarele sezoane din SuperLiga, iar juniorul de 16 ani este hotărat să se facă remarcat în lotul formației din Bănie.

Cine este Dragoș Găină, noua speranță de la Universitatea Craiova? Juniorul este la primul cantonamentul cu idolul Alex Mitriță

testează tinerele talente „alb-albastre” în stagiul de pregătire din Bansko, iar oltenii au prezentat unul dintre cei mai promițători juniori. Dragoș Găină este unul dintre puștii pe care Eugen Neagoe i-a luat în cantonament la doar 16 ani.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul este și la primul cantonament alături de idolul său Alex Mitriță, transfer anunțat în exclusivitate pentru FANATIK. Dragoș Găină așteaptă să confirme în tricoul „alb-albastru” și să își asigure un loc în lotul Universității Craiova.

„Stagiile de pregătire ale Universității Craiova sunt un prilej pentru puștii de la Centrul de Copii și Juniori al Universității să se facă remarcați. La doar 16 ani, Dragoș Găină se află sub comanda lui Eugen Neagoe în cantonamentul de la Bansko și este dornic de afirmare.

ADVERTISEMENT

Nume Complet: Dragoș Constantin Găină. Data nașterii: 21.05.2007. Locul nașterii: Caransebeș. Înălțime: 1,78. Greutate: 68 kg. Post: Mijlocaș. Fotbalistul preferat din lotul Universității: Alex Mitriță”, scriu oltenii pe pagina oficială de Facebook.

Dragoș Găină, despre drumul până la Universitatea Craiova: „Am făcut multe sacrificii și am muncit din greu. Am trecut prin durere”

Dragoș Găină a început fotbalul la Luceafărul Drobeta și a ajuns la Universitatea Craiova la recomandarea lui Bogdan Vrăjitoarea, fostul secund al lui . Mijlocașul are planuri mari pentru viitor și speră ca Eugen Neagoe să îi observe seriozitatea în perioada petrecută în Bulgaria.

ADVERTISEMENT

„Am început fotbalul la doar 9 ani, la Luceafărul Drobeta. În primul rând, vreau să fiu recunoscător familiei mele. Am fost susținut în tot acest timp. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor, antrenori sau conducători, care m-au ajutat să ajung în acest punct al carierei mele de fotbalist.

La Universitatea Craiova am ajuns prin intermediul lui Bogdan Vrăjitoarea. Știința înseamnă foarte mult pentru mine. Știu foarte bine că sunt la un club de tradiție din fotbalul românesc și sunt foarte fericit că pot îmbrăca culorile alb-albastre.

ADVERTISEMENT

Să ajung la Universitatea Criaova nu a fost ușor. Am făcut multe sacrificii și am muncit din greu. Am trecut prin durere și am arătat mereu că una dintre calitățile mele este seriozitatea. Este un vis împlinit pentru mine faptul că mă pot antrena cu echipa mare a Universității. Totuși, aș putea spune că este un doar prim pas și nu vreau să mă opresc aici”, se arată în postarea Universității Craiova.

ADVERTISEMENT