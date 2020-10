Ludovic Orban, mesaj ferm pentru profesorii care refuză predarea online: „Nu trebuie plătiți”

Prezent vineri, 2 octombrie, la Ministerul Educației alături de vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru și secretarul de stat Raed Arafat, Ludovic Orban a transmis un mesaj cât se poate de clar pentru profesorii care refuză predarea online în unitățile de învățământ aflate în scenariul roșu.

„Nu pot accepta ideea că există cadre didactice care refuză să-și exercite profesia și chiar misiunea. Un profesor care nu face lecții online acolo unde este necesară organizarea acestor lecții online nu trebuie plătit”, a declarat premierul României.

Reacția sa vine la doar 24 de ore după ce Inspectoratul București a amenințat cadrele didactice cu desfacerea contractelor de muncă în eventualitatea în care vor continua să se opună, din varii motive, acestui sistem de predare. În momentul de față, potrivit datelor furnizate de autorități, 18 din totalul celor peste 600 de școli sunt obligate să își desfășoare activitatea exclusiv online, ca urmare a situației epidemiologice.

Ludovic Orban îi amenință pe profesorii care nu acceptă predarea online: „Nu mai au ce căuta în educație”

„Dacă refuză să predea online, din punctul meu de vedere nu mai are ce căuta în educație. Pentru că un profesor are obligația să se adapteze la orice situație. Jobul lui este să transmită informațiile, cunoștințele de la materia respectivă și în mod evident și multe altele, valori, principii, să fie un model, dar are obligația să se adapteze la modalitatea de a transmite aceste cunoștințe.

Să fim cinstiți: online-ul e un lucru care există deja în viața noastră. Avem, cei mai mulți, conturi de Facebook, știm ce înseamnă LIVE-uri, cum să nu poți să te adaptezi să predai online?

Un profesor care nu face lecții online acolo unde este necesară organizarea acestor lecții online, dacă din 10 ore face numai 6 ore, atunci 4 ore nu trebuie plătit. Este simplu”, a declarat Ludovic Orban în cadrul conferinței de presă susținute la Ministerul Educației.

„Cum să fie compromis anul școlar? Abia a început. Copiii sunt în siguranță la școală”

„Din punctul meu de vedere, copiii sunt în siguranță la școală. Sunt cu cadrele didactice care au obligația să asigure respectarea regulilor de protejare a sănătății. Dacă există îmbolnăviri, probabilitatea ca aceste îmbolnăviri să fie la școală nu este foarte mare.

Tocmai din acest motiv am invitat al această analiză și ministrul Sănătății, și pe dl secretar de stat Raed Arafat, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții de a corecta eventuale disfuncționalități și de a lua măsuri care să îmbunătățească procesul educațional.

Cum să fie compromis anul școlar? Abia ce a început. Știți foarte bine că sunt pe roșu câteva sute de școli, pe sistem mixt 4.000 și ceva, restul pe verde. Dreptul la educație al copiilor trebuie respectat, copiii au nevoie să se ducă la școală, să țină pasul cu materia și tocmai din acest motiv am stabilit acest sistem”, a mai spus șeful Executivului.

