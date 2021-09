Ludovic Orban, un nou atac la Florin Cîțu: “Lucurile au luat-o razna când a considerat că nu trebuie să mai respecte șeful partidului”

Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa lui Florin Cîțu și l-a acuzat pe acesta că a dus la scandalul politic care există acum în țara noastră.

Ludovic Orban, un nou atac la Florin Cîțu. Iată ce a declarat acesta

a descris momentul în care Florin Cîțu a decis să candideze împotriva lui pentru șefia partidului pe care el îl conduce drep tunul negativ.

Astfel, din momentul în care a început campania internă din PNL s-ar fi stricat lucrurile în cadrul coaliției.

Mai mult, liderul PNL a mai declarat și că coeziunea coaliției aflate la guvernare a fost una puternică atunci când autoritatea sa a fost respectată și când lucrurile funcționau normal din acest punct de vedere.

Totodată, el a spus că în acel interval s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca dorințele românilor să fie respectate, dar acum acest lucru mai este posibil din cauza .

Declarațiile lui Ludovic Orban despre Florin Cîțu și criza politică

„Din momentul în care a început campania internă din PNL, trebuie să rețineți, că eram la 26%, după un an de guvernare în pandemie.

Atâta timp cât autoritatea mea a fost respectată și organismele statutare au funcționat normal, am menținut coeziunea coaliției și am căutat să facem ceea ce am promis românilor”, a spus Ludovic Orban, conform .

Actualul lider al PNL a mai transmis și că lucrurile au luat-o razna când premierul, alături de susținătorii săi nu l-aui mai respectat pe el, în calitatea sa de șef al Partidului Național Liberal.

Lipsa de respect la adresa sa, spune Ludovic Orban, s-a văzut atunci când au început să aibă loc ședințe fără ca acesta să fie consultat înainte.

De asemenea, acest lucru a fost văzut și în hotărârile care au fost luat de premier și de cei care îl susțineau și care nu respectau regulile care au fost stabilite în cadrul coaliției de la guvernare.

„Lucurile au luat-o razna atunci când Florin Cîțu și susținătorii săi au considerat că nu trebuie să mai respecte șeful partidului și au început să facă tot felul de ședințe, să ia decizi fără să mă consulte și să ia decizii care au ieșit din regulile coaliției”, a mai declarat președintele PNL, Ludovic Orban.