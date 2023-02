Luis Alberto, fără emoții în CFR Cluj – Lazio: „Am avut ghinion că n-am înscris!”

Luis Alberto a avut două ocazii de a marca, atunci când a încercat să-l surprindă pe Simone Scuffet direct din corner, dar de fiecare dată portarul italian al campioanei României a fost atent și a respins mingile trimise de mijlocașul spaniol.

Luis Alberto n-a avut emoții în CFR Cluj – Lazio

Luis Alberto nu a avut emoții în meciul retur dintre , chiar dacă italienii au tras de timp pe finalul meciului, după câteva situații periculoase create de jucătorii campioanei României: „Cred că a fost important să jucăm jocul așa cum l-am făcut noi.

Trebuie să presăm și cred că am avut ghinion că nu am înscris, important este că ne-am calificat și am făcut un joc bun. Câteodată câștigi și alteori nu, asta este. Aveam nevoie de un plus, am încercat să jucăm, au fost greșeli tehnice pentru că era normal în acest moment”.

„Cel mai important lucru a fost să dovedim răutate, ceea ce am făcut”, a mai spus Luis Alberto la finalul meciului. Luis Alberto a venit în 2016 la Lazio de la Liverpool, în schimbul sumei de 4.000.000 de euro.

30 de ani are Luis Alberto

18.000.000 de euro este cota de piață a lui Luis Alberto, conform transfermarkt.com

Maurizio Sarri a fost supărat din cauza gazonului

La conferința de presă de după meci, Maurizio Sarri a răbufnit la adresa gazonului de pe , spunând că s-a practicat un sport, asemănător cu fotbalul, dar care nu poate fi numit fotbal, tocmai din cauza terenului dificil:

„Meciul a fost imposibil de jucat, așa că ne-am descurcat într-un sport similar fotbalului, pentru că nu a fost fotbal, și am ținut de rezultat. Terenul a fost impracticabil”.

„Când mâ gândesc la UEFA, mă gândesc la respect. Dar cei de acolo nu au niciun respect pentru fotbal și pentru jucători, din moment ce aprobă disputarea meciurilor pe astfel de terenuri.

A fost un sport cu mici urme de fotbal. Ne pare rău că nu am câștigat. Petrescu are nevoie de mai multă calitate ca să ajungă în Serie A. Krasniqi e un jucător interesant, credeam însa ca e mai tânăr”, a mai spus Maurizio Sarri la finalul meciului.

Unicul gol al dublei manșe dintre CFR Cluj și Lazio a fost înscris de către Ciro Immobile, la ultima fază a primei reprize din partida tur, când a fost lăsat liber de apărarea campioanei României și a reluat fără probleme o centrare venită de la Felipe Anderson.