Lux și opulență pentru Iulia Albu. Cum arată casa de vis în care locuiește creatoarea de modă

Iulia Albu are parte de lux și opulență în locuința sa. Casa creatoarei de modă este decorată cu tot felul de obiecte speciale. Vedeta a avut grijă ca vila să fie după bunul plac.

Lux și opulență pentru Iulia Albu. Imagini din casa creatoarei de modă

Cunoscută pentru stilul său nonconformist, mulți dintre fanii Iuliei Albu au fost curioși să vadă cum arată locuința fostei concurente de la America Express.

ADVERTISEMENT

Creatoarea de modă locuiește într-o vilă de lux alături de , dar și de fiica ei, Mikaela, din căsnicia cu Mihai Albu. De-a lungul timpului, vedeta a adunat mai multe obiecte din călătoriile sale, pe care le-a folosit pentru a-și decora locuința.

În casa Iuliei Albu există numeroase decorațiuni, printre care și oglinzi venețiene, lăzi de zestre sau diverse covoare. Vedeta a mai decorat caa cu porțelanuri, dar și pietre sau scoici, după cum a dezvăluit la un moment dat.

ADVERTISEMENT

“Mie cel mai mult îmi place ACASĂ. (…) Și am adunat aici comori din toate aventurile mele. Oglinzi venețiene, vaze, lăzi de zestre, porțelanuri, covoare, pietre, scoici”, a spus Iulia Albu pe pagina sa de .

Deși nu a făcut niciodată un tur oficial al locuinței sale, Iulia Albu s-a fotografiat în camerele vilei de câteva ori. Astfel, fanii au putut vedea sufrageria imensă, dar și cele două dressinguri ale vedetei.

ADVERTISEMENT

În perioada în care era căsătorită cu Mihai Albu, cei doi locuiau într-un apartament. După ce s-au separat, fosta concurentă de la America Express și-a cumpărat o casă spațioasă.

Ce și-a cumpărat Iulia Albu după ce s-a întors de la America Express

Anul trecut, Iulia Albu și iubitul ei au participat împreună la America Express. Cei doi au avut parte de mari provocări, inclusiv în relația lor, pentru că au fost despărțiți o vreme, după ce au revenit acasă.

ADVERTISEMENT

, cum ar fi arbori exotici, dar a adus și câteva animale și insecte. Aceasta dețin o colecție de melci africani și a avut grijă de o călugăriță rănită.

Iulia Albu a salvat și a avut grijă de o pisică de pe stradă, pe care a spus că o va da spre adopție, întrucât are deja doi câini din rasa bulldog acasă.

“Avem în acest moment zece feluri diferite de plante de ardei iuți și un tomate del arbol care tocmai a ieșit… Am în casă acum șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 m înălțime, patru tuya smaragda.

Mai am cinci melci africani uriași adoptați de la cineva care îi dona. Acum sunt izolați, ca au depus ouă. Îi hrănesc cu salată, cu legume și mai puțin cu fructe. Mai mult cu banane, mărul nu e prea ok pentru ei.

La America Express am avut în bagaj și două cochilii, una am făcut-o cadou, cu cealaltă m-am întors acasă. Cred că sunt regina animalelor…

Am găsit o călugăriță pe jos, avea un picior rupt, am luat-o și am îngrijit-o. Aceste insecte au însă un ciclu de viață scurt, mor iarna. Dar am o ootecă.

Acum am și o pisicuță, pe care am salvat-o din mijlocul străzii. Am mai avut și altele, dar și pe aceasta o să o dau spre adopție”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro, acum câteva săptămâni.