Macanache, experiență șocantă la un concert: „Mi-au căzut dinții pe jos”. Ce spune despre banii pe care îi câștigă

Macanache a povestit cum au fost începuturile sale în muzică. Artistul a avut parte de o experiență neplăcută chiar de la primul său concert!

Experiența șocantă a lui Macanache de la un concert

Macanache a devenit unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din țară, dar începuturile sale în muzică au fost foarte grele.

ADVERTISEMENT

Acesta cânta de mult, dar a avut succes târziu. La după revenirea într-o nouă formulă și după succes, Macanache a pățit un lucru nemaivăzut pe scenă: i-au căzut dinții.

„Primul concert a fost în Centrul Vechi, la un local. Primul de când m-am reinventat și am avut succes. Am mai cântat și înainte, am avut trupă, dar nu aveam succes.

ADVERTISEMENT

M-am dus la muncă până la urmă și după 10 ani a bubuit peste noapte. Și ăsta a fost primul concert”, a povestit el în podcastul Alexandrei Ungureanu.

Acesta purta proteză la acel moment și pentru că nu era prinsă bine, i-a căzut pe jos, printre oamenii care se adunau la concertul său.

ADVERTISEMENT

Atunci, rapperul s-a panicat și a cerut să se aprindă lumina pentru a-și căuta proteza pe jos.

„De abia îmi pusesem o proteză și nu îmi stătea. Am zis că îmi pun dinții într-un pahar cu apă.

La un moment dat, pe la jumătatea concertului, mi-au căzut dinții pe jos și nu era scenă, erau oamenii care se strângeau. Am urlat să aprindă lumina, că fac urât dacă nu îmi găsesc dinții. I-am găsit până la urmă și am continuat”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

Macanache, dezvăluiri despre banii pe care îi face

Dacă , Macanache a dezvăluit acum că se descurcă foarte bine.

ADVERTISEMENT

Are o firmă împreună cu soția lui și se mândrește că are un „salariu decent”.

“Eu sunt bucuros și mereu zic că am un salariu decent! Sunt angajat la mine, eu cu soția mea ne-am făcut o firmă și facem rap, vindem haine, facem show-uri și plătim datoriile și chestiile și ne ajutăm părinții că astea sunt cele mai importante”, a povestit el.