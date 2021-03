Madson dezvăluie cine e omul din cauza căruia a plecat de la Craiova. „Îmi spunea că sunt Che Guevara.” Exclusiv

Madson a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cine este omul din cauza căruia a plecat de la Universitatea Craiova. Conform fotbalistului brazilian, Marcel Popescu, actualul manager general al Științei, l-a numit „Che Guevara”, iar antrenorul Gigi Mulțescu nu a avut respect față de el.

Fostul fotbalist al Universității și-a adus aminte de momentele plăcute în Bănie și spune că îl știe pe antrenorul actual al oltenilor, Marinos Ouzounidis. Madson are încredere că experimentatul tehnician ar putea aduce titlul în acest sezon.

Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României, însă prestația „alb-albaștrilor” nu a impresionat deloc. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Alexandru Cîmpanu. Totuși, „studenții” sunt rămân favoriți la câștigarea trofeului.

Madson a ajuns la Universitatea Craiova în 2014, fiind adus după ce și-a încheiat conturile cu FC Vaslui. Remarcat pentru evoluțiile sale la mijlocul terenului, brazilianul a avut o oarecare presiune pe umerii săi, însă s-a descurcat onorabil în tricoul Științei, fiind component al lotului care a trebuit să ducă greul în primul sezon de Liga 1 de după promovare.

Din păcate pentru el, Madson nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de echipa din Bănie: „Perioada petrecută la Universitatea Craiova a fost frumoasă și plăcută. Am prieteni foarte buni de acolo: Acka, Nuno Rocha, Petre Mingote, Gustavo și Kay. Eu încă vorbesc și țin legătura cu ei.

Problema a apărut în ultimul an de contract cu Craiova. Patronul echipei, Mihai Rotaru, a vrut să prelungim contractul, iar eu și impresarii mei nu am vrut, credeam că trebuie să schimbăm peisajul. Problema a crescut în momentul în care Marcel Popescu (N.R. – managerul general actual al U Craiova) a venit la echipă. În primele două luni nu am primit niciun salariu. Am vorbit cu Mihai Rotaru și mi-a spus că era la negocieri pentru o nouă echipă și mă puteam transfera în acea vară, dacă eu nu voiam să rămân. Era un lucru normal. Până la urmă, Rotaru a plătit cum mi-a promis. Domnul Popescu spunea că sunt Che Guevara, că eram omul care făcea probleme în vestiar, acest lucru m-a deranjat foarte mult.” a declarat Madson pentru FANATIK.

Problemele au continuat și când Gigi Mulțescu a fost instalat pe funcția de antrenor principal la Universitatea Craiova: „Cea mai mare problemă a fost cu Gigi Mulțescu. Îmi spunea că mă bagă în echipă și după mă scotea din lot, mă lăsa afară. Făcea și glume cu mine. Eu cred că nu a avut respect.”

„Nu poți să spui nimic de suporterii Universității Craiova”. Madson îl cunoaște pe Marinos Ouzounidis și speră să aducă titlul în Bănie

Chiar dacă a avut divergențele din ultima sa perioadă la Craiova, Madson spune că nu are ce să îi reproșeze lui Mihai Rotaru, patronul clubului: „Niciodată nu am avut probleme cu patronul clubului. Eu cred că persoanele de pe lângă el vorbesc prea mult. Nu doar cu mine s-au întâmplat lucrurile pe care le-am spus, ci cu toți jucătorii care erau în ultimul an de contract. În cantonamente am avut discuții și cu alți colegi, discuții de coechipieri, de teren, dar au avut mai multe șanse de a juca și a fost foarte bine pentru ei și pentru echipă, au câștigat Cupa României, mă bucur pentru ei.”

Fostul mijlocaș al Universității s-ar bucura dacă „alb-albaștrii” ar reuși să câștige titlul și a dezvăluit că îl cunoaște pe Marinos Ouzounidis, actualul tehnician al Științei: „Eu cred că Universitatea Craiova poate câștiga campionatul, depinde doar de cei de acolo. Îl știu pe Ouzounidis, un antrenor foarte bun de la AEK Atena și Panathinaikos. Vreau să câștige titlul și pentru fratele meu Acka,” a mai adăugat Madson pentru FANATIK.

În cariera de jucător, Madson Henrique, în vârstă de 29 de ani, a evoluat pentru Centro Sportivo Alagoano, Paulista, Atlético Goianiense, FC Vaslui, Universitatea Craiova și Atromitos.

64 de meciuri la Universitatea Craiova a strâns Madson

1 gol și o pasă decisivă are brazilianul în tricoul Științei

27 de meciuri a jucat pentru FC Vaslui