”Magie pură, legendă vie, Cupă Mondială uriașă”. Leo Messi a fost notat cu 10 de principalele ziare de sport argentiniene

Fără îndoială, toți ochii au fost pe Leo Messi în Argentina – Croația. Iar starul argentinian și și-a condus echipa către un succes la o . Iar cursa de la golul 3, care a făcut înconjurul lumii, i-a adus, nota maximă din partea principalelor ziare din țara natală.

Clarin i-a acordat nota 10 lui Leo Messi. ”Performanță remarcabilă a celui mai bun jucător din lume în cea mai bună versiune a sa. A marcat dintr-un penalty.

A coborât să ceară mingea. A comandat echipa cu inteligență și dribling imprevizibil. A participat la contraatacul pentru golul doi.

Și, la 35 de ani, l-a luat pe Gvardiol (20) la alergat pentru a-l ajuta pe Julián pentru al treilea. Un Messi istoric a fost din nou figura centrală”, au scris .

Și . Ca și pe Julian Alvarez. Și și-a însoțit calificativul cu un comentariu amplu: ”Imposibil să vezi un Messi mai bun. Magie pură, legendă vie, Cupă Mondială uriașă. O execuție de top la penalty-ul de 1 la 0, puternic și sus, pentru a nu da nicio șansă portarului.

Și assist-ul extraordinar pentru Julián după ce l-a amețit pe Gvardiol. A mai avut, pe deasupra, încă două ocazii de a marca: o lovitură de colț aproape olimpică și un unu-la-unu, la pasa printre a lui Enzo, pe care portarul a scos-o.

Du-te Maradoneando, Leo. Și să mai spunem că a jucat cu o accidentare la tendon. L-a întrecut de Bati la numărul de goluri la Cupa Mondială și a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții , alături de Lothar Matthaus”.

Notă maximă i-a acordat și . Care a menționat că ”Messi a fost din nou la cel mai bun al său și a avut o prestație incredibilă, cu care a ajutat Argentina să ajungă în finală. Iar la golul trei a fost fenomenal”.

i-a acordat nota 9. Precizând că în pofida faptului că avea probleme medicale, a fost ”hiper-concentrat, foarte incisiv și decisiv în atac”. Tot 9 i-a acordat și , care a titrat că Messi a fost magnific.

Tot 9 i-a acordat și . Care scrie că ”Messi nu a fost niciodată atât de Maradonian”. Și, din formația Croației, i-a acordat un calificativ satisfăcător doar lui Modric, notat cu 6,5.

💪 When Argentina needed it most, Messi produced one of his best ever performances.

Tonight’s Player of the Match ensures he has another shot at football’s ultimate prize. 😍

🇦🇷 🇭🇷

— Budweiser Football (@budfootball)