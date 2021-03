Mai jos de atât nu se poate! Naționala României, umilită de Kosovo! Ne luăm adio de la Euro

WATCH: Boom, you might say! Valon Dedaj just unleashes a🚀 from a fraction over 9m for @FHK_Zyrtare 🇽🇰 vs #Romania 🇷🇴. #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/ugmuIm3aP7

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— EHF EURO (@EHFEURO) March 14, 2021