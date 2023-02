Mai mulți cercetători americani doresc renunțarea la cuvintele “femeie” și “bărbat”. Cu ce ar vrea să le înlocuiască

Cercetătorii americani ar vrea ca cuvintele „femeie” și „bărbat” să nu mai fie folosite. Dar ce denumiri ar vrea să fie folosite, în schimb, pentru a le înlocui pe acestea?

Mai mulți cercetători americani vor să nu mai fie folosite cuvintele ce desemnează sexele

și Canada a sugerat faptul că aceste cuvinte pentru desemnarea sexelor nu ar trebui folosite în știință, deoarece în spatele lor stă ideea conform cărora sexul este binar și acest lucru nu este așa.

Desigur, aceștia s-au gândit și la denumirile care ar trebui să înlocuiască aceste cuvinte folosite de sute de ani, anume „producător de ovule” în loc de “femeie” și “producător de spermatozoizi” în loc de bărbat.

În argumentele lor, cercetătorii au spus că structurile de putere care au rădăcini în colonialism continuă să „pătrundă” în cultura științifică din ziua de azi, așa că ele ar trebui îndepărtate într-o manieră mai modernă.

„O mare parte din știința occidentală are rădăcini în colonialism, supremația albă și patriarhat, iar aceste structuri de putere continuă să pătrundă în cultura noastră științifică”, au scris cercetătorii într-o lucrare publicată în revista Trends in Ecology and Evolution.

Conform opiniei acestora, limbajul folosit de cercetători conține elemente de discriminare și tocmai de aceea ar trebui să se schimbe, relatează

Cercetătorii au creat și un top al cuvintelor dăunătoare

Mai mult decât atât, acești oameni de știință au venit cu un top al termenilor dăunători care nu ar mai trebui folosiți în cercetări și în el sunt introduse multe cuvinte foarte uzuale, cum ar fi bărbat, femeie, mamă, tată, primitiv, invaziv.

Totuși, opiniile acestor cercetători de la cum ar fi Harvard, Princeton sau Universitatea din California au fost criticate de alte experți care au spus că ultimul lucru care s-ar dori pentru cercetători este ca oamenii care citesc să nu înțeleagă sensul cuvintelor folosite de ei.

„Indiferent de intenție, proiectul va provoca confuzie pentru mulți și ultimul lucru de care au nevoie oamenii de știință este lipsa de claritate cu privire la sensul cuvintelor pe care le folosesc”, a declarat profesorul Frank Furedi de la Universitatea din Kent.