Echipa lui Gigi Becali este la 13 puncte de locul doi, ocupat de Rapid. Giuleștenii au un meci greu de disputat cu Universitatea Craiova până la . Legat de șansele lui FCSB la titlu, Giovanni Becali are încredere că echipa vărului său va ridica trofeul la finalul campionatului.

Mai poate pierde FCSB titlul? Răspunsul lui Giovanni Becali va merge direct la sufletul lui Gigi Becali

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Giovanni Becali a mărturisit că are încredere în FCSB că poate să câștige titlul. Impresarul nu vede niciun adversar care să îi pună probleme formației patronate de Gigi Becali.

“E aproape imposibil. Dacă îl pierde și de data aceasta… Ar fi o tragedie mare pentru suporteri, pentru proprietar, pentru oricine. Eu nu cred că se mai poate întâmpla ceva.

Numai o minune poate să se întâmple ca să îl piardă. E normal să fie bucuros ca patron. După atâția ani, îți dai seama. Va fi o bucurie care încununează celelalte bucurii”, a declarat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre transferul lui Dennis Man de la Parma

La începutul lunii martie, . Italienii au achitat 11.000.000 de euro în 2021 către FCSB pentru serviciile jucătorului, iar acum sunt aproape de revânzarea acestuia.

Ofertele curg pentru Dennis Man după sezonul foarte bun pe care îl are alături de liderul din Serie B. Fotbalistul român are 15 contribuții de gol în acest sezon și mai are contract cu Parma până la finalul sezonului următor, așa cum a dezvălui Giovanni Becali pentru FANATIK.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, . Impresarul a oferit mai multe detalii în ceea ce privește contextul în care românul poate părăsi gruparea italiană.

“Deocamdată sunt zvonuri (n.r. – oferte pentru Man de la Napoli sau Dortmund). Parma are un obiectiv să intre în Serie A și cel mai important e ca jucătorul să prelungească cu Parma. După, dacă va avea oferte, probabil Parma va ține cont.

Parma poate să aibă altă părere. Parma e proprietara contractului și are dreptul să se uite peste oferte dacă sunt cu adevărat, dar primul lucru pe care îi interesează e să prelungească cu jucătorul.

Asta mi-au spus mie acum două săptămâni. Cred că va fi minim un an sau doi. Poate chiar trei. După aceea, Parma poate să stea liniștită”, a declarat Giovani Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care apare în fiecare luni, marți și vineri, LIVE pe , de la ora 10:30.

