Mai prinde Dinamo Liga 1 și anul viitor? „Dacă pleacă Burcă, știu cine va fi antrenor”

Asta, în condițiile în care și antrenorul Ovidiu Burcă pare decis să plece de la echipă, iar varianta sa de înlocuire nu e tocmai una de răsunet. Potrivit lui Vivi Răchită, aflat în studioul Fanatik SuperLiga, cel care îl va înlocui pe Burcă pe banca lui Dinamo va fi Sorin Colceag, actualul secund al dinamoviștilor.

Mai prinde Dinamo Liga 1 și anul viitor?

”Am crezut că ai uitat de ai mei, nu ai uitat. Situația se complică de la meci la meci, îmi pare rău de tot ce se întâmplă acolo. Ar trebui să-și asume responsabilități mai mulți oameni de acolo, să ridice mâna și să lase pe alții. Dacă ai rezultate bune nu ar trebui să pleci. Dar în momentul în care se întâmplă ce se întâmplă. Bine, au trecut și printr-o perioadă foarte grea, dar nu putem să o ducem stai că a fost greu, că a fost greu.

ADVERTISEMENT

Nu te așteaptă nimeni! Rezultatul, locul din clasament, este o situație destul de…”, a transmis Florentin Petre în direct la Fanatik SuperLiga. În discuție a intervenit Vivi Răchită, care a făcut dezvăluirea zilei. ”Am o informație că dacă va pleca Burcă va rămâne Sorin Colgeac antrenor, care are licență, este secundul lui Burcă și a fost la Zimbrul Chișinău. Dacă Burcă se va retrage, rămâne Sorin Colceag. I-a calificat pe Zimbrul Chișinău în cupele europene, dacă nu mă înșel”, a explicat Răchită.

La rândul său, Alin Buzărin nu vede cu ochi buni această posibilă mutare și e convins că Dinamo se va duce în liga secundă în acest ritm, cu astfel de decizii cel puțin discutabile. ”E băiat de tot respectul, dar îl debutezi în Divizia A la 50 și ceva de ani? A antrenat pe cineva în prima divizie din România? Eu vă scriu, bag în plic că e primul pas spre retrogradare. Când începi să aduci interimari de ăștia…”, a punctat și Alin Buzărin.

ADVERTISEMENT

a și concluzia lui Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. După 14 etape, Dinamo este aproape de ultimul loc în clasament cu 10 puncte, cu toate acestea situația nu e tocmai dramatică din punct de vedere al clasamentului. Asta, pentru că echipe ca Oțelul, Poli Iași, UTA Arad, U Craiova 1948 sau FC Voluntari sunt la o distanță relativ mică de ”câini”, iar în play-out punctele se înjumătățesc.

Inclusiv Oracolul FANATIK, Mitică Dragomir, faimos pentru predicțiile sale demne de Nostradamus în cadrul emisiunii Max Profețiile lui Mitică, e convins că Dinamo va retrograda în acest an. Așadar, nicio veste bună pentru fanii ”câinilor”, care trebuie să spere la un miracol.

ADVERTISEMENT

”Eu spun că Dinamo nu are nicio șansă să se salveze de la retrogradare. Și principalul motiv este legat de bani. Dacă nu ai bani, nu poți, băi, fratele meu, să faci nimic. Norocul te ține o perioadă, dar după aia nu ai cum! Îți pleacă și jucătorii de valoare, nu poți aduce alții și așa mai departe!

nici avocatul ăla (n.r. Andrei Nicolescu). Dinamo nu poate, va retrograda. Doar dacă, printr-o minune, nu cumva fac rost de bani mulți, dar repede”, declara Dumitru Dragomir în urmă cu o săptămână.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Cine vine în locul lui Burcă?