Mai revine Teo Trandafir la Kanal D? Ce a răspuns vedeta când a fost întrebată despre Teo Show

Se mai întoarce Teo Trandafir pe micile ecrane? Aceasta este întrebarea pe care a primit-o zilele trecute pe rețelele de socializare de la un urmăritor fidel. Ce dezvăluire a făcut acum renumita prezentatoare de la Teo Show.

Fosta gazdă a emisiunii de la este încrezătoare că lucrurile vor fi în favoarea sa în viitorul apropiat. Este optimistă și nu și-a pierdut încrederea că va mai apărea în fața telespectatorilor care o îndrăgesc.

„Hai să lăsăm viitorul să vină”, este răspunsul oferit de vedetă pe Instagram, într-un comentariu. Până atunci, însă, își ocupă timpul cu alte proiecte. Unul dintre acestea are legătură cu o pasiune de-a sa mai veche.

„Când te întorci la o veche iubire, radioul, simți zâmbetul înflorind în inimă. Gata, e timpul să mă bucur de Radio Impuls, de Mihai Hînda, de luni până vineri de la patru la șapte

Sigur, după-amiaza, de-aia suntem puși pe poante!”, a notat Teo Trandafir pe rețelele de socializare, în dreptul unei imagini cu colegul său. Fosta prezentatoare va putea fi auzită în emisiunea Bară la Bară.

Ce salariu încasa Teo Trandafir la Kanal D

Teo Trandafir a moderat timp de 10 ani emisiunea Teo Show, de la Kanal D, care de-a lungul vremii a suferit mai multe modificări. În ultima perioadă, înainte de , ajunsese să fie difuzată noaptea.

Întrebată la 40 de întrebări cu Denise Rifai ce salariu încasează de la superiori, vedeta a subliniat că nu a dus niciodată lipsă de nimic, chiar dacă nu a câștigat mii de euro. Veniturile sale ar fi fost raportate la audiență.

„Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat.

Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii”, a spus Teo Trandafir, conform .