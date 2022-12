Majda Aboulumosha, dezvăluiri printre lacrimi despre cea mai mare dezamăgire: tatăl său: „După ce am ieșit de la Survivor, n-am văzut niciun mesaj”

Majda Aboulumosha nu și-a putut stăpâni lacrimile. Iubirea a făcut să-și ierte tatăl biologic deși a abandonat-o când avea un an, dar bărbatul i-a adus și cea mai mare dezamăgire din viața sa.

Majda Aboulumosha în lacrimi la TV. Tatăl biologic i-a pricinuit cea mai mare dezamăgire

Majda Aboulumosha este îndrăgită în showbizul românesc.

Mereu cu zâmbetul pe buze și cu energie, Majda a dezvăluit în cadrul show-ului prezentat de Cătălin Măruță că iubirea este cea care a ajutat-o să treacă peste orice obstacol.

Vedeta a fost abandonată de tatăl biologic când avea doar un an. L-a căutat la maturitate și a reușit să-l ierte fără a-i reproșa nimic.

„Momentul cu tatăl meu este unul care m-a marcat, care m-a influențat, dar în același timp m-a dezvoltat. Dacă Dumnezeu nu ar fi sădit iubirea asta în inima mea, nu cred puteam să-l privesc așa cum l-am privit eu și să nu-l judec.

Întotdeauna am spus oamenilor că orice e întâmplă în viața asta și oricât de greu îți e, este mult mai bine să nu judeci și să lași iubirea să pună stăpânire pe tine”, a spus Majda.

Toată viața, Majda și-a pus bazele în Dumnezeu și a considerat că există un motiv pentru care a trebuit să treacă prin greutăți.

„Nu mi-a fost ușor. Am fost și eu supărată. Am fost mâhnită. M-am întrebat de ce eu. Doar că legătura dintre mine și Dumnezeu a fost mult mai puternică și eu l-am declarat pe el ca fiind tatăl meu, am spus că nu am niciun drept să schimb lucrurile.

Tata doar a avut rol în viața mea, mi-a dat viață. Iar mama va rămâne eroul meu pentru toată viața, pentru că ea m-a învățat”, a adăugat Majda.

Majda Aboulumosha, despre tatăl el: „Singura mea rugăminte a fost să nu mai iasă din viața mea”

Chiar dacă nu i-a cerut părintelui său biologic nimic, nici măcar să o prezinte familiei pe care bărbatul și-a întemeiat-o ulterior, ci doar să fie prezent în viața ei, Majda a dezvăluit, printre lacrimi, că a fost din nou dezamăgită.

„Singura dezamăgire care m-a marcat a fost cea cu tatăl meu. Nu am cerut niciodată nimic, absolut nimic în afară de iubire. Mi-am dorit dorit foarte mult ca după 25 de ani în care l-am găsit, singura mea rugăminte a fost să nu mai iasă din viața mea.

Nu am nevoie de nimic financiar. Orice om s-ar gândi că dacă un copil își caută tatăl după atâta timp, are nevoie de bani. Eu n-am avut nevoie de asta, deși are o poziție bună.

Eu sunt un om simplu, muncesc de mică. I-am spus, ‘tot ce am nevoie de la tine este să mă suni, să mă întrebi ce fac și dacă am mâncat în ziua respectivă’. Am fost puțin dezamăgită pentru că la un moment dat nu s-a mai întâmplat lucru ăsta și mie mi-e greu”, a povestit Majda.

Majda și-a căutat tatăl după eliminarea de la Survivor

După ce a petrecut trei luni în junglă, în calitate de concurent al concursului Survivor, Majda s-a așteptat că tatăl său să o caute, însă a fost surprinsă să afle că acest lucru nu s-a întâmplat. A încercat să-l contacteze ea, dar fără succes.

„Eu după ce am ieșit din Survivor, m-am gândit că s-au șters mesajele. N-am văzut niciun mesaj de la el. M-am gândit ca poate mi-a scris. Eu tot timpul am găsit o scuză. I-am scris, am tot sunat și nu mi s-a răspuns și după opt luni de zile mi-a dat un mesaj.

Filmam la Femeia alege și eram în Turcia, era mult mai ușor să vină să ne vedem. Mi-a dat un mesaj, dar a fost altfel. La mine totul este de suflet, nu sunt pregătită să spun. E singurul moment care pe mine m-a marcat”, a dezvăluit vedeta.

Acum, Majda nu mai vrea să țină legătura cu bărbatul pentru că, spune ea, oamenii din jurul său, mai ales fiica sa, au nevoie de ea puternică și ei merită, de fapt, toată iubirea.