Majda de la Survivor România a rupt tăcerea după eliminare. Ce nu știu telespectatorii

Majda de la Survivor România a rupt tăcerea, după ce a fost eliminată din competiția sportivă de la Kanal D. Frumoasa mulatră a spus adevărul despre lucrurile pe care telespectatorii nu le știu despre reality show-ul moderat de Daniel Pavel.

Vedeta a fost extrem de dezamăgită că a fost nominalizată din nou de cel pe care-l credea prieten. Faimoasa a fost propusă de artistul Jador, care a fost ales încă o dată favoritul publicului, manelistul precizând motivul pentru care a ales-o pe actriță.

Prezentatoarea de televiziune a fost aleasă de fostul concurent de la „Puterea Dragostei” pentru a doua oară, Jador fiind de părere că Majda are un suflet mare, însă nu are ce căuta la Survivor România 2021 pentru că este slabă pe teren.

Majda, totul despre eliminarea de la Survivor România. Care a fost motivul

„Săptămâna trecută tot el m-a nominalizat. Pentru prima dată, atunci, a fost așa pe neașteptate, noi am avut o relație destul de strânsă, am fost ca mama lui, ne-am sfătuit. Am deschis mai bine ochii, atâta.

Am fost afectată pe moment, dar apoi mi-am revenit. Am fost conștientă că e doar un joc și că pe rând vom pleca acasă. Nu e o tragedie.

Și la prima nominalizare pe care a făcut-o el, cu o săptămână în urmă, a întrebat-o pe Ana în mod direct, pentru că era ușor destabilizată și își dorea să plece. Ana i-a zis: «Te rog, votează-mă», moment în care i-a spus Zanni: «Nu, nu te lua după ea, vrea să mai stea».

Eu cred că de acum începe Survivor, sincer. Conflictul a escaladat de mult între Zanni și Jador. Acum se va reaprinde, dacă va face cineva un pas greșit, pentru că sunt plini de tensiuni”, a declarat Majda, în emisiunea „Ștafeta Mixtă”.

Fosta concurentă de la Survivor România a explicat și care a fost strategia pe care a aplicat-o încă de când a ajuns în Republica Dominicană. Actrița a precizat că nu și-a dorit să se integreze în anumite tabere, ci a luptat pentru ea și pentru visul ei cât de mult a putut.

„Strategia mea a fost cumva să mă strecor printre strategii, să nu mă despart de mine. Nu mi-am dorit să fiu plăcută în mod special, să mă vadă publicul într-un fel.

Mi-am dorit să fiu o luptătoare în ochii copilului meu, exact cum am plecat de acasă, mi-am dorit să nu îl dezamăgesc. De aceea am luptat cât am putut pe teren, am făcut cât am putut eu”, a mai spus Majda.