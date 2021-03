Majda a fost eliminată de la „Survivor România” în episodul de duminică seară, iar actrița nu a putut pleca fără să le transmită colegilor ei un lucru extrem de important. Jador este cel care a nominalizat-o pentru eliminare.

Este a doua oară când Majda a nominalizată de tânărul manelist, care a considerat că aceasta nu este suficient de bine pregătită pentru a face față probelor grele din cadrul competiției sportive.

Votul lui Jador nu a mai surprins-o pe îndrăgita actriță, care susține că a încercat mereu să-șo ajute echipa și să dea tot ce a putut pe traseu.

Momente emoționante la Survivor România. Ce s-a întâmplat după ce Majda a fost eliminată

Episodul de duminică seară al reality show-ului „Survivor România” le-a adus telespectatorilor mai multe momente emoționante. Majda a fost eliminată și urmează să se întoarcă în România.

Cu toate acestea, Faimoasa și-a acceptat înfrângerea și nu a plecat fără să le transmită colegilor ei să nu le lase schimbați de această competiție.

„E un zâmbet pe care încerc să-l înțeleg, să-l ofer, pentru că este important să dai oamenilor din jurul tău zâmbete. Nu vreau să plec cu ochii înlăcrimați, sunt pentru că am dăruit mult în această competiție. Când am plecat de acasă i-am spus copilului că o să stau două săptămâni și vin acasă. Dar cu fiecare săptămână mă trezeam și îmi spuneam că o să fiu din ce în ce mai puternică și o să lupt.

Recunosc că știu să încasez înfrângerea și pentru mine atât a fost să fie. Le spun colegilor mei să aibă grijă să joace acest joc, dar să nu lase acest joc să se joace prea mult cu ei, să-i transforme, să fie o echipa unită. Survivor nu e doar despre sport, contează să aduci puncte, dar în final tot împreună mâncați. Dacă energia nu e bună ajunge altfel mâncarea în stomac.

Mulțumesc colegilor mei pentru fiecare lecție învățată. Nu m-a durut spatele atât de tare că am dormit pe scândură, pentru că m-au încurajat și m-au făcut să înțeleg că eu pot. Și eu chiar pot”, a mărturisit Majda cu ochii în lacrimi.

Jador este cel care a nominalizat-o

Actrița a primit cele mai puține voturi din partea publicului și Jador a fost cel care a nominalizat-o pentru a doua oară în cadrul Consiliului. Cântărețul a susținut că Majda nu era foarte bună din punct de vedere sportiv și că performanțele ei au fost slabe.

„O să votez cu Majda, pentru că din punct de vedere sportiv este a doua cea mai slabă fată din echipa asta. Vreau să câștigăm mâncare, fiecare dintre noi are vise. E incorect să votez pe cineva care e bun în competiție și își dă silința pe traseu. Aș fi supărat dacă pleacă Elena Marin, chiar dacă o iubesc mai mult pe Majda. Nu o să votez niciodată în scopuri proprii”, a transmis Jador.

Actriț nu a fost surprinsă de acest lucru și i-a spus artistului că ea întotdeauna a făcut tot ce a putut pentru a câștiga probele.

„Mă așteptam și de data asta, nu mai e un șoc cum a fost prima dată. Am luat ghiozdanul cu mine, alături de colegele mele nominalizate. Aș vrea să-i spun lui Jador că și eu am dat totul până la capăt pentru echipa asta.

Eu am fost aici o luptătoare, nu o floricică. Eu dau oamenilor din jurul meu și am dat și pe teren. Nu m-a deranjat nicodată clasamentul facut că sunt veriga slabă. Nu sunt sportivă dar am venit aici să dau tot ce am mai bun. Nu aș fi vrut să-mi vadă slăbiciunile colegii mei sau să-i trag în jos prin energia mea. Am încercat să le transmit energie bună”, a mai spus Majda.