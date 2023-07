Măldărășanu, frustrat după Hermannstadt – Farul 0-1: ”Bulanul lui Buzbuchi”

Campioana României s-a impus la Sibiu cu 1-0 după , însă cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul Alexandru Buzbuchi, care a făcut minuni în poarta ”marinarilor”.

Marius Măldărășanu, nemulțumit după Hermannstadt – Farul 0-1

La finalul partidei Hermannstadt – Farul 0-1, din prima etapă a SuperLigii, antrenorul Marius Măldărășanu a afirmat că sibienii ar fi meritat mai mult din acest joc și crede că portarul oaspeților a avut foarte mult noroc.

ADVERTISEMENT

”E frustrant. Meritam mai mult în seara asta. Nu meritam să pierdem. Sunt încrezător că avem atâtea ocazii. O primă repriză temătoare, am stat defensiv destul de bine. A doua repriză am avut ocazie singur cu portarul. Apoi primim gol, este frustrant.

E greu să ai posesia împotriva lor. Pe lipsă de luciditate apar greșeli. Dacă marcam, poate câștigam meciul. Vom analiza acest meci. Când ai ocazii, trebuie să marchezi. Chiar meritam mai mult în seara asta.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii Farului sunt foarte buni. Nu am văzut o lipsă de concentrare. Din păcate, nici nu știu dacă Aioani ar fi avut, cum spunem pe românește, bulanul lui Buzbuchi”, a declarat Măldărășanu.

”Marinarii”, reacții fair-play

De partea cealaltă, Gică , că are foarte mult de muncă pentru a pune la punct toate mecanismele și l-a comparat pe Constantin Grameni cu fostul mare internațional Ladislau Boloni.

ADVERTISEMENT

La rândul său, Constantin Grameni a recunoscut că Farul a suferit în partida din deplasare cu Hermannstadt, însă este mulțumit că au luat toate cele trei puncte. El speră că echipa va arăta din ce în ce mai bine.

”O victorie foarte importantă. Am debutat cu dreptul, cum trebuie să debuteze o campioană. Suntem bucuroși că începem cu trei puncte. Eu sunt fericit că am revenit. Cred că la gol a fost a doua atingere a mea, am văzut culoarul acela pe unde trebuia să înscriu.

E calitatea lui Buzu (n.r. – Buzbuchi) mai mult decât noroc. A arătat că are valoare. Important e că am știut să suferim. E ciudat, pentru că avem mulți colegi noi. Nu avem încă automatismele”, a spus marcatorul singurului gol.