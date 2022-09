Mama lui Giani Kiriță, despre ororile din căsnicie. Cum a reacționat concurentul Sunt celebru, scoate-mă de aici când a văzut-o plină de sânge: „Îl omor”

După ce Giani Kiriță și-a deschis sufletul la Sunt celebru, scoate-mă de aici! și a vorbit despre momentele cumplite pe care le-a trăit în copilărie, mama sa a făcut noi dezvăluiri despre ororile pe care le-a suportat în timpul căsniciei avute cu tatăl sportivului.

Mama lui Giani Kiriță, dezvăluiri despre momentele cumplite din căsnicia cu tatăl concurentului de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

În cadrul show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!, Concurentul și-a amintit de momentele în care mama sa era lovită cu bestialitate de tatăl lui, de care a divorțat ulterior.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a discuta subiectul, femeia a dezvăluit că nu s-a putut opri din plâns atunci când a auzit declarațiile fiului său.

„De două ori m-am dus la baie, m-am spălat, că nu mai puteam să mai stau de plâns. Noi nu prea spunem ce s-a întâmplat în trecut. Probabil că îi este prea dor de mine”, a spus mama lui Giani Kiriță.

Femeia a mărturisit că și-a făcut curaj să plece de lângă soțul violent după ce a discutat cu mama ei și s-a mutat în București.

„Am trecut prin o sută și o mie de greutăți. Am plecat în oraș, pentru că tatăl lui mă agresa, venea și îmi lua copiii. Giani avea doar trei ani când m-am despărțit, fata opt ani. Atunci am decis cu mama, l-am dus pe Giani la săptămânal și am venit în București.

Așa am reușit să plec de la țară unde venea taică-su și-mi lua băiatul. Mai mult pe el îl lua, cu toate că legea îi dăduse lui fata și mie băiatul, că era mai mic. Bineînțeles că m-am răzvrătit și mi-am luat și fata. Cum să stea separați?”, a explicat mama

„Am ajuns acasă plină de sânge. El m-a văzut”

Femeia care i-a dat viață lui Giani Kiriță și-a amintit un episod la care sportivul a fost martor. Supărat că nu vrea să se mai împace cu el, fostul soț a așteptat-o în stația de autobuz și a lovit-o cu bestialitate. Când a ajuns acasă, fiul său a văzut-o și a întrebat ce s-a întâmplat.

„Aveam Giani în jur de patru ani și ceva. Când am venit de la serviciu, când am coborât, taică-su fiind în stație, mă aștepta pe mine. M-a luat la bătaie că nu voiam să mă mai împac cu el. Eu băgasem divorț și el de necaz asta făcea.

Am ajuns acasă plină de sânge, era iarnă și el când m-a văzut, ‘Mama, ce-i cu tine. Cine a dat în tine?’ . I-am zis, ‘Taică-tu. Tică’. Și a zis, ‘Tică? Când mă fac eu mare, îl omor cu bătaia’”, a povestit Niculina, mama lui Giani.

„Giani de mic a simțit povara familiei”

În ciuda greutăților întâmpinate, mama lui Giani Kiriță a făcut tot posibilul ca lui și surorii sale să nu le lipsească nimic.

„Giani de mic a simțit povara familiei. Lui Giani și fetei mele, Magda, nu le-a lipsit nimic. Eu am făcut tot posibilul ca ei să nu simtă lipsă.

După ce m-am despărțit, într-un an, nu aveam așa bani și a început școală și i-am dat lui Giani geaca de toamnă a fetei, roșie. Și el zice, ‘Dar eu nu mă îmbrac cu asta mamă, că râd băieții de mine’. Și am început să plâng și m-am dus și i-am cumpărat geacă”, a adăugat femeia.