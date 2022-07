Mama Niculinei Stoican, diagnosticată cu Covid-19: ”Nu mai puteam respira. A fost cumplit”. Cum se simte Angelica Stoican acum

Diagnosticată cu coronavirus în noul val al pandemiei, mama Niculinei Stoican a rămas fără gust și fără miros și s-a speriat că nu mai putea respira. Angelina Stoican a cerut ajutorul medicului, care i-a prescris tratament.

Angelica Stoican a fost diagnosticată cu COVID-19 în noul val al pandemiei. Artista nu mai putea respira

Celebra interpretă de folclor, Angelica Stoican, în vârstă de 72 de ani, a contactat COVID-19, după ce a cântat în urmă cu o lună, la un eveniment în satul ei natal Prejna, din județul Mehedinți.

Este vorba despre Festivalul Tudor Vladimirescu, la care au luat parte numeroase persoane, iar Angelica Stoican spune că a presimțit că va lua virusul. Deși are toate mama Niculinei Stoican spune că, de această dată, boala care a pus stăpânire pe corpul ei a fost mai agresivă.

“Toată lumea a năvălit pentru poze”

”Am avut coronavirus, abia m-am vindecat. Am luat după ce am cântat în satul meu, la Prejna, la Festivalul Tudor Vladimirescu ce s-a desfășurat la Biserica ctitorită de el. Nu mai fusesem de mult și toată lumea a năvălit pentru poze.

Am mai avut această boală, dar acum parcă a fost ceva mai agresiv, deși am făcut toate trei vaccinurile. Am stat și m-am gândit, parcă am prevăzut. A fost foarte multă lume. Au venit la poze, să mă întrebe o vorbă și nu poți să îi respingi. Dar am avut o teamă…”, a declarat, pentru FANATIK, celebra artistă de folclor, Angelica Stoican.

Cum se simte acum Angelica Stoican: ”Când respiram se auzea așa cum pisicul meu toarce”

Inițial, Angelica Stoican a crezut că este o simplă răceală. Când și-a dat seama că lucrurile nu merg în direcția bună, interpreta de muzică populară și-a sunat medicul, care i-a prescris tratament. Nu mai putea respira și s-a speriat. Din fericire, zilele trecute, artistei i-au revenit și gustul și mirosul.

”Am mai avut, dar nu așa. Inițial, am zis că e o răceală. După două zile i-am dat telefon doctoriței, pentru că nu mai puteam respira. A fost cumplit. Am tras o spaimă teribilă, dar nu să cad moral.

Când respiram se auzea așa cum pisicul meu toarce. Am luat tratament. Acum sunt bine. Acum trei zile mi-au revenit și gustul și mirosul, pe care le pierdusem. Nu le mai simțeam de niciun fel”, a mai declarat Angelica Stoican, pentru FANATIK.

De când a venit pandemia de coronavirus, interpreta de muzică populară susține că oamenii nu mai sunt aceeași și că s-au îndepărtat unii de alții.

”Cu pandemia aceasta, ne-am îndepărtat unul de altul. Oamenii își pierd cumpătul și tot răul se cuibărește…”, a mai afirmat Angelica Stoican, care are două fete, Adriana și

Angelica Stoican locuiește la Orșova pe malul Dunării. Recent, ea din cauza căreia a fost dată afară de la Ansamblul Ciocârlia din București. Interpreta de muzică populară a explicat că, din acest motiv, i s-au luat gradele profesionale, iar contractul i-a fost desfăcut cu litera ”i”. Tot din această cauză, ea are astăzi o pensie de numai 1.100 de lei.