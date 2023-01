Manchester United îl face uitat pe Cristiano Ronaldo! Suma de necrezut pe care e gata să o plătească pentru Harry Kane

Sub bagheta lui Erik ten Hag, a izbutit să revină în prim-planul Premier League. Dar managerul consideră că echipa are nevoie și de un vârf autentic și a pus ochii pe vârful Angliei, Harry Kane. Spurs nu îl va ceda ușor și ar vrea minimum 85 de milioane de lire sterline, aproximativ 97 milioane de euro! Sumă uriașă în condițiile în care Kane, 29 de ani, intră în ultimul an de contract. Și, totuși, deși pare de neimaginat, United ar fi gata să scoată banii.

Erik ten Hag a pus ochii pe Harry Kane pentru postul de număr 9

Născut în Londra, Kane a început fotbalul la Tottenham. Și a fost mereu sub contract cu această echipă, părăsind-o, doar sub formă de împrumut, la alte echipe britanice.

La nivel de seniori, Harry Kane a marcat 281 de goluri, din care, 265 pentru Spurs. Formație la care a mai izbutit și 62 de pase decisive în cele 414 apariții în toate competițiile.

De fiecare dată când contractul său era pe final, a avut oferte de la principalele forțe din Premier League, dar le-a refuzat, sperând să obțină trofee cu echipa lui de suflet. Lucru care nu s-a întâmplat.

Singurele sale reușite, la acest capitol, sunt la . A fost jucătorul anului în Anglia de două ori și de 6 ori golgheter al competițiilor în care a evoluat. De 3 ori în Premier League și o dată în calificările Europa League. La care se adaugă și performanțele la echipa națională, în preliminariile Euro și la Cupa Mondială din 2018.

Și, cum în iulie împlinește 30 de ani, iar Tottenham nu pare în măsură să-i ofere certitudinea că poate obține titluri, acum este decis să ia în calcul și alte variante.

Motiv pentru care, pentru moment, nu s-a așezat la tratative cu conducerea lui Tottenham pentru prelungirea contractului care expiră la finalul lui 2024.

Iar Manchester United stă la pândă. Erik ten Hag își dorește un număr 9 autentic, iar . Iar șansele ca mutarea să se producă sunt mari, deși există interes și din partea lui Bayern Munchen sau Real Madrid.

Căci dacă ia în calcul să o părăsească pe Tottenham, nu același lucru se poate spune despre Premier League. A marcat deja 198 de goluri și își dorește să bată recordul lui Alan Shearer. De care îl mai despart doar 62 de reușite.