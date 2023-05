Manelista Delia Rexha, victima fraudelor bancare: „Am depus plângere”! Ce ”țeapă” și-a luat

Manelista Delia Rexha are probleme mari! Cunoscută pentru relațiile amoroase avute în trecut cu Nicolae Guță, dar și pentru conversațiile picate cu , Delia ne-a povestit, în exclusivitate, ce se întâmplă în viața ei. Mulți bărbați încearcă să obțină bani de la ea și deja a alertat autoritățile în acest sens.

Manelista Delia Rexha a depus plângere la Poliție

Ca urmare a ultimelor evenimente din viața ei, Delia Rexha e tare neliniștită. În exclusivitate pentru FANATIK, manelista a povestit ce se întâmplă cu ea. Se pare că unii bărbați vor să profite de câștigurile ei financiare și îi solicită bani pe aplicațiile bancare.

Delia Rexha ne-a mărturisit că a alertat deja Poliția. Mai mult, pentru că tot am prins-o „în toane bune”, am întrebat-o și despre relația cu familia. Și asta nu e tot! Am vrut să știm și care sunt, în opinia ei, cei mai frumoși bărbați din showbiz. Ce a ieșit este cu totul savuros!

Ce faci, Delia? Cine te supără și ce se întâmplă?

– Am fost victima De câteva zile primesc mesaje cu solicitări de transferuri de la diferite numere de telefoane. Cu un link, aceste persoane solicită să le transfer sume de bani din contul meu. Din greșeală, pentru că nu am fost atentă, am accesat unul dintre aceste link-uri și m-am ales cu 500 de lei în minus în cont. Atât solicitase acea persoană de sex masculin. Și nu a fost el singurul, căci am primit și de la mulți alții.

Ai făcut plângere la Poliție pentru neplăcerile pe care le trăiești în ultima perioadă?

– Daaa! Am sesizat Poliția și sper să se facă demersurile necesare, ca să-mi pot recupera banii pe care i-am pierdut… Nu doresc nimănui să se întâmple așa ceva. Am ajuns să trăim niște zile grele, în care aceste fraude sunt peste tot. Mare atenție, oameni buni! Oricine poate fi victimă…

Manelista Delia Rexha, momente grele din cauza schimbărilor

Hai să trecem la lucruri mai frumoase, mai pozitive. Despre tine, ca om, ce ar trebui să știe oamenii? Cine ești tu, de fapt?

– Eu sunt cântăreață de manele, de muzică de petrecere… Îmi place foarte mult ceea ce fac și pe plan profesional țin să spun că îmi merge foarte bine. Îmi place să fac oamenii să se simtă bine. Atunci când cineva ascultă muzica mea, înseamnă că mesajul meu a ajuns acolo unde trebuie. Pe plan profesional chiar îmi merg toate foarte bine. Pregătesc multe surprize pentru cei cărora le place muzica mea.

Ai trecut vreodată prin momente grele din cauza faptului că ai apelat la schimbări în viața ta, de la bărbat la femeie?

– Toate schimbările vin cu plusuri și minusuri. Eu mi-am concentrat atenția pe plusuri, mă simt foarte bine așa cum sunt. Mi-e bine în pielea mea și iubesc să fiu femeie… Chiar dacă Dumnezeu nu m-a făcut femeie. Momente grele nu știu dacă am avut neapărat. Cred că am știut să le iau pe toate așa cum au venit. M-am bucurat și mă bucur mereu de viață. Cred că fiecare este liber în viață să facă ce vrea și să fie cine vrea.

La fel am făcut și eu. Am prins momente în care lumea s-a legat de mine în trecut. Acum sunt foarte feminină și le dau clasă multor transsexuali din România! Știu să respect! Cum e vorba aceea… Când respecți, vei fi respectat. Când nu respecți și vorbești vulgar cu oamenii, la fel te vor trata și ei. Eu îmi văd de viața mea în continuare și îmi respect publicul care mă respectă!

Manelista Delia Rexha: „Am pus ochii pe cineva din showbiz”

Pe plan muzical cum ești?

– Pe plan muzical, așa cum am mai spus, pregătesc multe surprize. Oamenii care mă ascultă să stea mereu alături de mine! Mereu o să mă străduiesc să le livrez muzică de calitate. În iulie merg în Egipt cu prietenul meu de la Oradea, Kocze Levi. Acolo cred că voi filma și un nou album care se numește Dragostea e doar a ta.

Dar despre viața ta amoroasă ce ne poți spune? Ești într-o relație cu cineva? Te curtează cineva? Dacă ar fi să numești 3 bărbați, cei mai frumoși din showbiz, cine ar fi ei? Dar femei? Care sunt, în opinia ta, cele mai frumoase femei de la noi din showbiz și de ce? Admiri pe cineva în mod deosebit?

– Pe plan personal era sa fiu împreună cu Vicenzo, dar el voia că relația mea cu el să fie ascunsă. Fără să afle presa mondenă! Bărbații pe care eu îi consider frumoși sunt Culită Sterp, Nelu Popa și Ștefan Junior, cel ce cântă piesa „Defilează, rupe tot”. La capitolul femei, le ador pe Andra, Andreea Bălan și Claudia Cacuci. Claudia este o interpretă de muzică populară de la mine din Oradea. Momentan sunt singură, dar am pus ochii pe cineva din showbiz. Vreau să fie surpriză, o să vă spun la momentul potrivit!

Vrea să-și mai facă intervenții estetice

Câte intervenții estetice ai? Mai vrei să bifezi vreuna în viitorul apropiat? Ce relație ai cu părinții tăi, cu familia și cu prietenii? Ei ce au spus de schimbările din viața ta?

– Am 3 intervenții estetice până acum și nu vreau să mă opresc. Mă voi opri atunci când voi considera că sunt cea mai bună variantă a mea. Cu părinții mei mă înțeleg foarte bine. Suntem bine din toate punctele de vedere. Nu au treabă cu deciziile din viața mea, din contră. Ai mei m-au susținut întotdeauna în orice mi-am propus să fac. Așa mi se pare normal. Eu am luat-o pe un drum care mă face fericită.