Manuel Neuer, dezvăluiri șocante despre lupta împotriva cancerului: ”Am fost operat de 3 ori”

Manuel Neuer a făcut dezvăluiri șocante despre lupta sa împotriva cancerului la piele. Legendarul portar al lui Bayern Munchen a fost operat de trei ori la față.

În prezent din cauza unei accidentări la umăr. Astfel, portarul german s-a concentrat asupra lansării unei creme de față cu protecție solară.

Odată cu lansarea produsului, Neuer a dezvăluit că a fost operat de trei ori la față din cauza cancerului la piele. ”Ambii am fost încercați de bolile de piele. În cazul meu, un cancer în zona feței, pentru care am avut nevoie de trei operații. Angelique are o hiperpigmentare din cauza soarelui.

Când vine vorba de protecție solară, ambii am încercat să avem parte de protecție maximă. Ne antrenăm în aer liber tot timpul și ne petrecem și timpul liber în natură, așa că a fost esențial să începem să folosim o cremă cu protecție solară modernă”, a declarat Manuel Neuer, printr-o postare pe Instagram.

Manuel Neuer a investit într-o cremă de față cu protecție solară alături de Angelique Kerber

Din cauza problemelor pe care le-a avut portarul campioanei Germaniei a investit în lansarea unei creme de față cu protecție solară.

, de asemenea, cu probleme la față din cauza expunerii la soare și a fost alături de Manuel Neuer la publicarea produsului.

”Newkee” este numele liniei de îngrijire, iar Manuel Neuer a vorbit despre beneficiile cremei. ”Prin lansarea Newkee vrem să arătăm că acordăm o atenție deosebită, pentru a ne asigura că nu mai facem niciun compromis în ceea ce privește protecția solară. Eu, cel puțin, mă antrenez tot timpul afară și, de asemenea, îmi place să-mi petrec timpul liber în natură”, a mai spus Manuel Neuer.

Manuel Neuer, probleme cu cancerul la piele încă de anul trecut

Potrivit ziarului german Bild, Manuel Neuer s-ar fi confruntat cu astfel de probleme încă de la finalul anului trecut. Indiciul a fost bandajul pe care portarul german l-a purtat în meciul cu Borussia Dortmund din decembrie.

Angelique Kerber, partenera lui Neuer în lansarea cremei de față, n-a avut probleme atât de serioase. De 3 ori campioană în turneele de Grand Slam, jucătoarea germană se confruntă cu hiperpigmentare din cauza soarelui.