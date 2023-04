Marcel Ciolacu, mesaj de Ziua Sportului. “Îmi doresc ca toţi cei pasionaţi să se inspire din modelul marii campioane Elisabeta Lipă”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a celebrat joi Ziua Internaţională a Sportului prin participarea la un meci de baschet între echipe formate din elevi din Sectorul 4, care a avut loc la Şcoala nr. 190. La eveniment a fost prezent şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, dar şi preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, multipla campioană olimpică şi mondială Elisabeta Lipă.

Marcel Ciolacu, dezamăgit că nu l-a auzit pe ministrul Sportului vorbind de reformă

Marcel Ciolacu este de părere că sportul românesc are nevoie de reforme şi deplânge faptul că în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu sunt sume pentru acest domeniu. Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat subliniază importanţa atragerea tinerilor către sport, încă din şcoală, el discutând subiectul inclusiv cu Elisabeta Lipă.

“Importanța sportului în școală, finanțarea cluburilor sportive școlare, atragerea copiilor și tinerilor în sportul de performanță sunt doar câteva dintre subiectele discutate astăzi cu doamna Elisabeta Lipă. Îi mulțumesc președintei Federației Române de Canotaj pentru eforturile continue pe care le depune pentru sportivii români.

Îmi doresc ca toți cei pasionați de sport să se inspire din modelul marii campioane și, mai ales, să aibă sprijinul statului pentru a putea să-și urmeze o astfel de carieră”, a transmis preşedintele social-democrat, într-o postare pe .

Pe de altă parte, cu prilejul evenimentului public de joi, faţă de faptul că nu l-a auzit vorbind de nicio reformă pe actualul ministru al Sportului, Eduard Novak. “Nu putem vorbi despre sport fără autorităţi locale, fără primari, fără preşedinţi de consilii judeţene. Ei ţin sportul în acest moment.

Nu l-am auzit pe ministrul Sportului vorbind despre nicio reformă. S-a venit cu o lege a Educaţiei, este normal să vorbească toată lumea despre ea, ce e bine, ce este rău şi să avem o dezbatere, dar trebuia făcut ceva în educaţie, cum trebuie făcut ceva în sport (…) A venit timpul ca în România să se implementeze reforme asumate în coaliţie de cele două mari partide ale României, PSD şi PNL, şi să încercăm să facem altfel decât au făcut cei dinaintea noastră, fiindcă vedem în ce impas am ajuns”, a spus preşedintele PSD.

se face o greşeală imensă vorbindu-se în spaţiul public despre cifre şi bani legate de sport, când de fapt ar trebui să se vorbească în primul despre reforme. “Sportul românesc are nevoie de reforme. Reformele costă politicienii. Ăsta este adevărul.

În sondaje întotdeauna există o opoziţie când se întâmplă o reformă, ba în sistemul de sănătate, ba în educaţie, ba la Finanţe, când cerem să se facă digitalizarea (…) În PNRR sunt zero euro pentru sport. Nu există nicio reformă. În schimb, ocupăm spaţiul public (…) şi vorbim despre praguri, de parcă suntem o ţară numai de infractori. Sunt doar 600, de exemplu, de cazuri de abuz în serviciu. Pentru aceste 600 de cazuri am ocupat tot spaţiul public”, a mai afirmat Ciolacu.

Ziua Internaţională a Sportului pentru dezvoltare şi pace este aniversată, în fiecare an, la 6 aprilie. În 2023, tema zilei, aleasă de Organizaţia Naţiunilor Unite, este “Scoring for People and Planet”. Ca şi în anii precedenţi, această temă generală permite ca activităţile organizate în această zi să se concentreze în general asupra impactului şi influenţei sportului asupra dezvoltării durabile şi păcii, potrivit ONU.