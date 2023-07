Marcel Ciolacu, prima vizită în UE, în calitate de premier. Şeful guvernului merge la Berlin, unde se va întâlni cu Olaf Scholz

Marcel Ciolacu, prima vizită în UE, în calitate de premier. Șeful Executivului va merge la Berlin. Vizita de lucru se va desfășura marți, 4 iulie, dar și miercuri, 5 iulie. În cadrul acesteia, premierul se va întâlni atât cu cancelarul german, dar va avea o întrevedere și în plenul delegațiilor.

Totodată, șeful Guvernului urmează să aibă o discuție și cu vicepreşedintele Parlamentului Republicii Federale Germania, Katrin Göring-Eckardt. Pe agenda lui Marcel Ciolacu se află și o întrevedere cu mediul de afaceri și reprezentanți ai industriei de apărare.

Aceasta este prima vizita externă a prim-ministrului și a fost anunțată prin intermediul unui comunicat de presă transmis de Guvern. Conform agendei de vizită, în prima zi, șeful Executivului se va întâlni cu Olaf Scholz, cancelarul german. Cei doi vor susține o conferință comună de presă.

Mai târziu, premierul Marcel Ciolacu se va întâlni cu românii aflați în Germania. În aceeași zi, liderul Guvernului va merge la Memorialul Holocaustului din Berlin pentru a depune o coroană, potrivit agendei.

În cea de-a doua parte a vizitei de lucru, miercuri, premierul va avea o întrevedere cu Katrin Goring-Eckardt, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Federale Germania. De asemenea, vor fi prezenți și parlamentarii germani din partidele politice.

„Germania este cel mai important partener comercial al României”

Potrivit prim-ministrului, vizita are și o importanță economică deosebită. Acesta a amintit că Germania este cel mai important partener comercial al țării. „Cooperarea dintre România şi Germania are un potenţial semnificativ, pe care am convingerea că îl putem valorifica şi mai mult în interes reciproc.

Germania este cel mai important partener comercial al României, fapt ce constituie o bază solidă pentru intensificarea relaţiei noastre bilaterale şi oferă perspective reale de dezvoltare pe care ne dorim să le concretizăm cât mai curând posibil”,

Alături de premier se vor afla ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, Radu Oprea, ministrul Economiei, dar și ministrul Apărării, Angel Tîlvăr. Pe lângă aceștia, vor fi prezenți și deputatul Ovidiu Ganţ, membru al Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Victor Negrescu, europarlamentar şi consilier onorific al prim-ministrului și alți reprezentanți ai cancelariei.

Marcel Ciolacu , cancelarul Germaniei. La vremea respectivă, premierul a participat în calitate de lider al Partidului Social Democrat din România la Congresul Socialiștilor Europeni, organizat la Berlin.