Marcel Ciolacu, săgeți către Klaus Iohannis la Congresul UDMR: ”După ce am rezolvat problema cu Ardealul, am venit să rezolv şi problema cu Banatul”. Video

În debutul intervenției sale de la Congresul UDMR, care are loc la Timișoara, . Liderul PSD a readus în memoria tuturor un episod celebru cu șeful statului, din 2020.

Marcel Ciolacu, săgeți către Klaus Iohannis la Congresul UDMR: ”După ce am rezolvat problema cu Ardealul, am venit să rezolv şi problema cu Banatul”

Vineri, 28 februarie, la Timișoara are loc Congresul UDMR. Kelemen Hunor candidează pentru un nou mandat la conducerea formațiunii, în cadrul unui eveniment care se desfăşoară timp de două zile.

Printre invitații de seamă de la acest congres s-a numărat și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a susținut un discurs de câteva minute în debutul evenimentului. Extrem de destins, viitorul premier al coaliției a făcut mai multe glume.

”Nu știu cum reușește întotdeauna Kelemen Hunor să îi iasă toate. A reușit și de această dată să vă lămurească să nu aibă contracandidat și a reușit atât președintele PSD cât și președintele PNL să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL să fim toți trei”, a afirmat în debutul intervenției.

Apoi, Marcel Ciolacu a profitat de moment pentru a-l înțepa pe Klaus Iohannis. Liderul PSD s-a referit la organizarea Congresului UDMR la Timişoara și a făcut o legătură cu un eveniment din aprilie 2020.

”Data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi”, a spus acesta, în aplauzele și amuzamentul sălii (Video mai jos: min. 1:15).

Marcel Ciolacu, legătură cu un moment din aprilie 2020. Iohannis: ”PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor”

face trimitere la momentul aprilie 2020. În plină pandemie și stare de urgență, Klaus Iohannis a atacat dur PSD-ul. Șeful statului a fost revoltat de proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc. El a susţinut că PSD a ajutat UDMR să treacă acest act normativ în Camera Deputaţilor.

”Jo napot kivanok, PSD. Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege prin care dă autonomie largă Ţinutului Secuiesc.

Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înţelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autorităţi ne luptăm pentru vieţile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor.

Jo napot, Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, în schimbul acestei înţelegeri?”, a afirmat șeful statului într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni, pe 29 aprilie 2020.