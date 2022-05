Marcel Ciolacu, serie devastatoare la adresa lui Nicușor Dan. ”Cel mai bine să-și dea demisia și scapă și bucureștenii și el de o tortură!”. Reacție imediată a edilului

Primarul Capitalei, Nicușor Dan nu a stat o clipă pe gânduri și i-a dat replica lui Marcel Ciolacu, după ce președintele PSD i-a cerut demisia din funcția de edil.

”Nu avem bani să schimbăm linoleumul din autobuze, troleibuze și tramvaie, pentru că banii s-au dus pe târguri și alte pomeni, în mandatul Gabrielei Firea”, a zis edilul la RFI. ”În cei 12 ani de administrație PSD s-au produs toate nenorocirile în ceea ce privește partea financiară și partea de infrastructură”, a mai spus primarul, care acuză controalele politice ale ANPC.

”Domnul Ciolacu trebuia să reacționeze în momentul în care în cei 12 ani de administrație PSD la Primăria Capitalei s-au produs toate nenorocirile în ceea ce privește partea financiară și partea de infrastructură, pentru că primarul PSD Firea a lăsat gaura de 3 miliarde de lei, primarul PSD Oprescu a distrus sistemul de termoficare și ceea ce facem noi cu resursele limitate pe care le avem este să încercăm să reparăm toată această situație moștenită”, a continuat acesta.

Primarul Capitalei acuză ANPC că face controale politice în București: ”Am văzut controale ANPC pe locuri de joacă și pe locurile de joacă ale Primăriei. Eu merg cu fetița la un loc de joacă din Sectorul 5, care arată mult mai rău decât un loc de joacă al Primăriei și n-am văzut nici un control ANPC acolo. Am văzut după aceea controale pe spitale, acum am văzut controale pe autobuze. Bineînțeles că autobuzele nu arată perfect, dar nu într-atât încât să oprești 80 dintre ele și să distorsionezi tot ce a însemnat traficul pe transport public ieri în București. Evident, este un control politic. Bineînțeles că în ceea ce privește autobuze, troleibuze, tramvaie, dacă nu am avea acea gaură de care am pomenit, am putea să investim 40 de milioane de lei ca să schimbăm linoleumul care este pe fiecare dintre ele și care dă aspectul acesta de neîngrijit, dar nu avem banii ăștia, pentru că ei s-au dus în târguri și alte pomeni”.

Întrebat de ce nu sunt spălate mijloacele de transport în comun, Nicușor Dan a răspuns: ”Și eu folosesc transportul public, l-am folosit și în mandatul precedent, îl folosesc și în mandatul ăsta, l-am folosit și acum zece ani. Bineînțeles că mi-aș dori și eu să fie mai curat, dar nu este apocaliptic, așa cum încearcă să fie descris de ANPC. Se mai întâmplă. Pot să vă asigur că autobuzele, troleibuzele, tramvaiele sunt curățate toate, înainte să iasă în traseu. Nu reușim, adică STB-ul, cu cei 150 de oameni pe care-i are pe întreținere, nu are resurse să facă curățenia de așa de multe ori pe zi, la capete de linie, dar în opinia mea, nu este… uitați, chiar acum văd un troleibuz care trece pe lângă mine, nu este așa de rău, cum încearcă să se acrediteze”