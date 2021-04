Marcel Popescu explică decizia de a cere control anti-doping la meciul cu FCSB: „Vrem corectitudine!” Exclusiv

Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0 partida cu FCSB, din etapa a 29-a a Ligii 1, disputată în deplasare, la Giurgiu. A fost un joc pe care oltenii l-au dominat categoric, dar nu au reușit să concretizeze niciuna dintre ocaziile create.

Au fost tensiuni și înainte de start, după ce conducerea Universității Craiova a cerut teste anti-doping, atât de urină, cât și de sânge. Conform regulamentelor în vigoare, au fost testați trei jucători de la FCSB, dar și trei ai Craiovei.

Marcel Popescu, președintele Universității Craiova, spune că intenția a fost de a nu lăsa loc de speculații. Și de a se asigura că rezultatul este decis exclusiv de valoarea jucătorilor. Universitatea Craiova a plătit aproximativ 50.000 de euro pentru cele 6 teste.

Marcel Popescu: “Nu am vrut să îi şicanăm pe cei de la FCSB cu acest control anti-doping. Vrem corectitudine”

“Nu s-a pus problema de a șicana adversarul, ci am vrut corectitudine. Acesta este motivul pentru care am cerut acest control. În primul rând, gândiți-vă că au fost testați și jucătorii noștri, conform regulamentului. Asta clarifică tot. Am ținut cont de ceea ce se întâmplă în România și în întreaga lume. Sunt cazuri și în fotbal, și în handbal și tot așa.

Sunt mulți jucători tineri care ar putea să greșească, ale tinereții valuri, și să își pună cariera în pericol. Noi am vrut doar să ne asigurăm că nu există nicio suspiciune. Că meciul se desfășoară în cele mai corecte condiții”, a declarat Marcel Popescu pentru FANATIK.

Managerul general al Universității Craiova s-a declarat încântat de prestația oltenilor în partida cu FCSB, scor 0-0. Evoluțiile în creștere ale Științei vin în primul rând datorită lui Marinos Ouzounidis și a staff-ului său.

Marcel Popescu laudă jocul Universității Craiova sub comanda lui Marinos Ouzounidis

„A fost cel mai bun joc al nostru din acest sezon. Echipa s-a mișcat foarte bine și sper să păstrăm acest ritm. Dacă vom continua să jucăm în acest fel, rezultatele vin. Dacă joci așa, din 10 meciuri poate pierzi unul sau două. Poate faci și un egal.

Dar sigur câștigi șapte dintre ele. Este clar că această formă i se datorează și lui Marinos Ouzounidis, la fel ca și oamenilor din staff-ul lui. Se vede munca depusă de cei trei foarte experimentați preparatori fizici”, a mai spus Marcel Popescu.

Managerul general al Universității Craiova nu a vrut să intre în scandalul momentului în Liga 1, cel legat de arbitrajul lui Marcel Bîrsan la partida CFR Cluj – Dinamo 1-0. Asta în ciuda faptului că oltenii vor înfrunta campioana chiar la finalul acestei săptămâni.

„Noi avem meci în următoarea etapă împotriva lui CFR Cluj. Nu împotriva lui Bîrsan. Nu vreau să intru în această polemică. Nu ne este frică de arbitraj la acest meci. Pe noi ne interesează să jucăm fotbal”, a încheiat Popescu.