Marcel Răducanu, acuzații grave la adresa lui Gică Hagi: „S-a opus. Nu m-a vrut la Mondialul din 1990!”

Marcel Răducanu a recunoscut că regretă că nu a participat cu naționala României la Campionatul Mondial din 1990, deși selecționerul Emeric Ienei ar fi vrut să îl convoace. Liderii din vestiarul „tricolorilor”, în frunte cu Hagi, s-au opus.

Marcel Răducanu afirmă că Gică Hagi i-a refuzat visul participării la Campionatul Mondial: „Am aflat și eu ulterior”

că a purtat mai multe discuții cu Emeric Ienei și chiar a fost în cantonamentul echipei naționale a României: „N-am, regret poate că n-am fost la Mondialul din 1990, fusese Revoluția, eu încă jucam, eram la Zurich, în Elveția, nea Imi Ienei chiar m-a sunat atunci. Am și fost 3 zile la Munchen, unde era cu echipa”.

Fostul mare fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund a dezvăluit că „Regele” nu l-a vrut la echipa națională: „E, am aflat și eu ulterior, s-au opus câțiva dintre jucători, în frunte cu Hagi. Au considerat că nu meritam să fiu acolo fiindcă eu nu ajutasem cu nimic în preliminarii.

Da, nu jucasem, dar eu puteam să ajut cu experiența mea, cu ceea ce puteam să le spun din perioada de Bundesliga, dar am văzut Mondialul doar la TV. Păcat că istoria va reține că eu am doar 21 de selecții în națională”, a mai spus antrenorul în vârstă de 68 de ani. .

Marcel Răducanu nu regretă totuși fuga din România. Comuniștii i-au înscenat moartea: „Securitatea mi-a creat probleme mari de tot”

Marcel Răducanu a fost persona non-grata în timpul regimului comunis, iar familia sa a fost hărțuită după ce a fugit în Germania: „Securitatea mi-a creat probleme mari de tot. Pe mama, săraca, au distrus-o psihic, ea căuta să dea de mine, să mă contacteze și nenorociții i-au transmis că am fost găsit mort într-o cabină telefonică din Germania”.

Iar oamenii lui Ceaușescu nu s-au oprit aici: „Mă sunau și îmi transmiteau «Te prindem noi!». Mi s-a făcut frică și le-am cerut celor de la Dortmund să-mi asigure pază, două-trei săptămâni erau după mine non-stop doi polițiști”.

Chiar și în aceste condiții, consideră că a luat decizia cea mai bună: „Da! Sunt convins! Mi-a fost complicat, 11 luni am fost suspendat de FIFA fiindcă plecasem de la Steaua. Degeaba au făcut intervenții la Ceaușescu mulți oameni importanți de aici, el chiar ceruse să fiu scos din fotbal doi ani.

Aveam și grad atunci în armată, fuga mea avea și alte conotații. Eu la acea vreme am făcut o eroare, apucasem să semnez un precontract cu Hannovra, din liga a 2-a.

Am realizat că am greșit, norocul meu a fost că Borussia a venit imediat și m-a luat și a avut răbdare cu mine. Apoi, după suspendare, în chiar primul sezon de Bundesliga, 1982-1983, am fost desemnat cel mai tehnic fotbalist și am prins echipa campionatului”, a mai spus Marcel Răducanu, pentru .