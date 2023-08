Marea Britanie, pregătiri pentru viitoarele pandemii. Coronavirusul încă produce subvariante

Guvernul britanic a inaugurat un centru ultramodern de cercetare în domeniul vaccinurilor, unde oamenii de știință vor lucra pentru a se asigura că viitoarele pandemii vor fi oprite din evoluție și nu vor provoca aceleași perturbări în viața de zi cu zi precum Covid-19.

Marea Britanie, pregătiri pentru viitoarele pandemii

Se speră, de asemenea, că această facilitate va ajuta Regatul Unit să abordeze “boala X” prin îmbunătățirea pregătirii pentru care urmează să fie identificați. “Boala X” este o pandemie viitoare neidentificată și potențială, cauzată de virusuri provenite de la animale capabile să infecteze oamenii și să se răspândească la nivel global.

ADVERTISEMENT

Oamenii de știință din Regatul Unit dezvoltă în prezent vaccinuri în complexul de laboratoare de înaltă securitate Porton Down pentru a se pregăti pentru această amenințare incertă. Centrul de dezvoltare și evaluare a vaccinurilor (Vaccine Development and Evaluation Centre – VDEC) are sediul la centrul de vaccinuri din campusul științific și tehnologic de apărare al Agenției Britanice pentru Sănătate și Securitate (UKHSA), în apropiere de Salisbury, în Wiltshire.

Virusurile vii vor fi ținute la fața locului în instalații de izolare specializate, iar cercetătorii vor examina agenți patogeni care nu au încă un vaccin sau care ar putea fi mai bine imunizați, cum ar fi gripa, mpox (variola maimuței n.r.) sau hantavirusul.

ADVERTISEMENT

Altundeva, oamenii de știință vor testa vaccinurile emergente Covid-19 pe noi variante, vor viza boli precum tuberculoza (TB) și, în prezent, se desfășoară prima fază a testelor clinice pentru o potențială vaccinare în premieră mondială împotriva febrei hemoragice Crimeea-Congo, un virus transmis de căpușe care este fatal în aproximativ 30% din cazuri.

”Ne putem pregăti pentru anumite familii de virusuri”

Dame Jenny Harries, profesor și director executiv al UKHSA, a declarat: “Ceea ce încercăm să facem acum este să ne asigurăm că vom folosi aceste rezultate excelente obținute contra Covid pentru a ne asigura că le vom folosi în viitor pentru orice nouă amenințare pandemică”, relatează .

ADVERTISEMENT

“Ceea ce încercăm să facem aici este să ne asigurăm că ne pregătim astfel încât, în cazul în care avem o nouă boală X, un nou agent patogen, am făcut cât mai mult din această muncă în avans. Să sperăm că putem preveni [o pandemie]. Dar dacă nu putem și trebuie să răspundem, atunci am început deja să dezvoltăm vaccinuri și produse terapeutice pentru a o învinge”, a mai declarat profesorul Harries.

Oamenii de știință se vor uita la virusuri și bacterii despre care știu deja că reprezintă o amenințare și vor evalua eficacitatea vaccinurilor existente împotriva lor.

Dame Jenny Harries a spus că termenul “boala X” este aplicat deoarece oamenii de știință “nu știu care va fi următorul agent patogen care va provoca o pandemie”, dar a spus că Marea Britanie trebuie “să fie pregătită. Nu știm ce va fi, dar ne putem pregăti pentru anumite familii de virusuri. Putem ghici un pic, putem să ne uităm la schimbarea epidemiologiei diferitelor virusuri, putem să ne uităm la schimbările climatice și să începem să facem o estimare, dar nu vom ști niciodată 100%”, a adăugat ea.

ADVERTISEMENT

Schimbările climatice facilitează viitoarele pandemii

“Ceea ce încercăm să facem aici este să fim atenți la cele pe care le cunoaștem. De exemplu, în cazul Covid, suntem încă aici și testăm toate variantele noi cu vaccinurile care au fost furnizate pentru a verifica dacă sunt încă eficiente. Dar ne uităm, de asemenea, la cât de repede putem dezvolta un nou test care ar fi folosit dacă un virus nou-nouț ar apărea undeva”, mai explică Harries.

Lansarea acestei facilități vine după publicarea strategiei pe trei ani a UKHSA. Planul descrie modul în care organizația se va pregăti și va răspunde la pericolele viitoare, mod care include îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin intermediul vaccinurilor.

Profesorul Harries consideră că schimbările climatice și schimbările demografice fac ca o altă pandemie să devină mai probabilă. Ea a mai declarat: “Ceea ce vedem este un risc în creștere la nivel global. O parte din această situație se datorează unor lucruri precum urbanizarea, unde este posibil ca virusul să treacă la oameni [care locuiesc în apropiere], așa cum am văzut în cazul gripei aviare.

Iar o parte din această situație se datorează schimbărilor climatice, care fac ca anumite lucruri, cum ar fi căpușele și țânțarii, să se mute în locuri unde înainte era frig, iar acum este din ce în ce mai cald. Așadar, aceasta este o agendă de risc în creștere. Dar este una pe care o putem folosi știința noastră în mod activ pentru a preveni impactul uman.”

Gripa aviară, amenințare imediată

VDEC va consolida, de asemenea, contribuția Marii Britanii la misiunea de 100 de zile, un obiectiv global stabilit de G7 în 2021 cu scopul de a desfășura un vaccin împotriva oricărei noi amenințări pandemice în termen de 100 de zile de la identificare.

În prezent, este considerată principalul risc pentru o pandemie. Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor raportează că, pe parcursul acestei veri, o variantă mai agresivă a virusului H5N1 a provocat moartea a peste 30.000 de păsări marine din Marea Britanie, din cauza răspândirii sale la nivel mondial. În plus, există indicii de transmitere limitată în rândul anumitor mamifere.

Patru persoane angajate în ferme avicole din Marea Britanie au fost testate pozitiv pentru virus, deși simptomele lor au fost ușoare. Agenția britanică de securitate sanitară [UKHSA] a inițiat supravegherea persoanelor care interacționează îndeaproape cu păsările pentru a determina dacă virusul poate fi transmis fără a provoca simptome vizibile.

O nouă subvariantă de coronavirus, dominantă la nivel mondial

O nouă variantă de Covid-19 care apare în întreaga lume este deja responsabilă de aproape o cincime din cazurile din Statele Unite și a doua cea mai răspândită subvariantă Covid din Marea Britanie.

Cunoscută oficial sub numele de EG5, a fost poreclită Eris în cadrul unei conversații pe Twitter, inițiată de profesorul T Ryan Gregory de la Universitatea Guelph din Ontario, Canada.

Potrivit UKHSA, Eris a fost inițial ridicat ca semnal în monitorizare la 3 iulie 2023, din cauza creșterii numărului de rapoarte la nivel internațional, în special în Asia. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a adăugat EG.5.1 pe lista variantelor aflate în monitorizare.

Care sunt simptomele cauzate de infecția cu Eris?

Eris este o tulpină de Omicron. Potrivit studiului ZOE Health Study, cele mai frecvente cinci simptome ale Omicron sunt curgerea nasului, dureri de cap, oboseală (ușoară sau severă), strănut, dureri în gât.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a plasat linia EG5 pe lista sa de “variante aflate sub monitorizare” abia la 19 iulie și datează primele sale mostre documentate la 17 februarie anul acesta, subliniind rapiditatea relativă a apariției sale de la descoperirea sa în Indonezia în acea lună.

Experții au sugerat că linia genetică profită de o “mutație ușor benefică” care îi conferă un avantaj față de variantele concurente, în timp ce încearcă să se răspândească.

“Deși urgența Covid a fost ridicată și nu mai suntem în faza de criză, amenințarea Covid nu a dispărut. Așadar, menținerea supravegherii și a secvențierii rămâne absolut critică”, a declarat Dr. Maria Van Kerkhove, responsabilul tehnic al OMS pentru acest virus, în cadrul unei conferințe de presă la 26 iulie, un memento că acesta reprezintă încă un pericol, oricât de mult am prefera să uităm de el.