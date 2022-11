Marele regret al Alinei Pușcău, la 10 ani după moartea tatălui: ”În viață, mai ales cu părinții, trebuie să lași poarta deschisă”

Alina Pușcău a făcut dezvăluiri sincere despre tatăl ei, care a plecat din această lume în urmă cu 10 ani. Celebrul model român, stabilit în America, a spus ce regret are.

Marele regret al Alinei Pușcău, în legătură cu tatăl său decedat

Alina Pușcău pare că la cei 40 de ani are o viață perfectă, deoarece este cunoscută atât în țară, cât și peste Ocean, însă dincolo de faimă are și poveri pe umeri.

ADVERTISEMENT

Actrița a povestit în cadrul unui podcast că nu a avut o relație prea bună cu tatăl său și că chiar a făcut tot posibilul pentru a-l despărți de mama ei. Odată cu acest pas, cinci ani nu i-a mai răspuns la niciun apel telefonic, în ciuda insistențelor lui.

Într-o zi, Alina Pușcău a primit, însă, un apel din partea surorii sale, care a afectat-o foarte mult: a aflat că cel care a crescut-o este pe moarte. Din acel moment, și-a dat seama că mereu trebuie ca un copil să lase o poartă deschisă părinților, indiferent de neînțelegeri.

ADVERTISEMENT

” Tatal meu a decedat acum vreo 10 ani și eram supărată pe el și am crezut că e vina mea. Tot timpul am crezut că eu sunt vinovată, că nu am vrut să vorbesc cu el. I-am divorțat pe părinții mei, i-am luat casă mamei mele și tatăl meu în fiecare zi voia să vorbească cu mine.

În fiecare zi mă suna. Cinci ani de zile. Am fost foarte supărată, am fost foarte orgolioasă, foarte mult ego și mă termina ego-ul ăsta și mândria, dar eu tot nu mă lăsam. Am fost foarte încăpățânată și nu am vrut să răspund și într-o zi sora mea m-a sunat, vezi că o să moară, că ajunsese Salvarea la el, că a făcut un atac de cord.

ADVERTISEMENT

Și atunci am înțeles că în viață, mai ales cu părinții, trebuie să lași poarta deschisă și că eu trebuie să îmi accept părinții așa cum sunt, pentru că eu sunt unealta prin care eu pot să vindec asta (…)”, a detaliat modelul , al Ilincăi Vandici.

Alina Pușcău, prietenie cu staruri de la Hollywood

Alina Pușcău se bucură de o faimă aparte în America, cunoscându-se cu cele mai celebre staruri de la Hollywood, precum Leonardo Dicaprio, Paris Hilton, Jay Z sau

ADVERTISEMENT

Până să ajungă la Hollywood, Alina Pușcău a făcut parte dintr-o familie cu o situație precară. Unele dintre cele mai cunoscute pelicule în care a jucat până acum sunt: ”Conan Barbarul”, ”Dracula: Prințul Întunericului”, ”Vigilante Diaries” sau ”Lycan”.

ADVERTISEMENT

În 2021, actrița a trecut printr-un episod nefericit din viața ei.