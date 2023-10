Marele regret al lui Cristiano Bergodi înainte de Rapid – U Craiova: “E păcat!”

Rapid se pregătește de vizita celor de la Universitatea Craiova. . 2-2 a fost scorul contra celor de la UTA, iar un succes contra oltenilor ar consolida poziția a 3-a din Superligă a giuleștenilor.

Rapid vrea să își consolideze locul 3

“Avem mâine un meci extraordinar de important împotriva unei echipe foarte bune care vrea să atingă un obiectiv important, o echipă de top din campionatul românesc, unde am și antrenat.

Va fi un meci dificil și va fi super să câștigăm trei puncte. Acolo am amintiri frumoase, am stat 7-8 luni, am stat foarte bine. Am prins o perioadă în pandemie și n-am putut juca acasă cu suporterii, cu CFR la titlu, putea fi altceva.

Eu am plecat, dar a fost una din cele mai bune performanțe. Dar nu e un meci special, e un meci ca toate celelalte. Dar întâlnim o echipă de top, avem un meci dificil. Au jucători tehnici, au viteză. Au fluctuații, mereu a fost așa acolo, dar pot pune în dificultate pe oricine.

Suntem într-o perioadă foarte bună și sperăm să repetăm prestațiile din meciurile trecute pe care le-am jucat în Giulești. Eu mă bucur că sunt suporterii noștri în Giulești, dar și suporterii echipei adverse. Trebuie să fie un spectacol. E păcat că suporterii Craiovei nu vor veni”, a spus Cristiano Bergodi.

Galeria Craiovei nu va fi prezentă în Giulești

Universitatea Craiova vine în Giulești cu scopul de a ieși din criză. Oltenii au pierdut fără drept de apel duelul cu Petrolul, 1-3, iar o victorie pe terenul Rapidului ar aduce liniștea în tabăra lui Papură. Papură este pe gheață subțire la Craiova.

“Cu siguranță ne așteaptă un meci foarte greu, ei vin după un meci foarte slab cu Petrolul. Vor veni cu o altă față și cu dorința de a lua 3 puncte și pentru asta suntem pregătiți. Mâine intrăm pe teren să dăm totul pentru echipă.

Este un meci important, dar nu decisiv pentru locul 3. Dar cu siguranță sunt foarte importante cele trei puncte mâine. Mi se potrivește stilul Rapidului, e diferit față de ce jucam la CFR Cluj, mă simt bine și asta se vede și în teren.

Îmi dau foarte multă încredere, joc în fiecare meci și asta este foarte important pentru mine. Vreau să demonstrez asta în fiecare meci, nu doar cu Craiova. Cred că îmi fac destul de bine treaba și cu siguranță o voi face în viitor”, a spus Claudiu Petrila.

Rapid este pregatita de vizita Craiovei