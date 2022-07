Maria Buză, despre crizele din căsnicia de 20 de ani: ”Fiul nostru a fost foarte afectat”

Maria Buză și soțul ei George Pătrașcu au împlinit 20 de ani de la căsătoria lor pe 25 iulie. Ultimii doi ani, care au adus pentru ei numeroase probleme, în special financiare, au fost ca o probă de foc. De ceva timp au reușit să se echilibreze și să revină pe scenă. În toamnă, Maria Buză și George Pătrașcu își vor păși din nou la altar, pentru a-și reînnoi jurămintele, împreună cu nașii lor spirituali, Violeta și Marcel Pavel.

Maria Buză despre crizele din căsnicie: ”Lucrurile au stat foarte prost”

Maria Buză, în vârstă de 53 de ani, alcătuiește un cuplu solid cu soțul ei, George Pătrașcu. Sunt dependenți unul de celălalt și se simt bine împreună. După o perioadă complicată, artista susține programe artistice la mare, iar joi, 28 iulie, va avea un spectacol la Teatrul Național din București, sala Amfiteatru, intitulat O seară cu cântecul… Mariei. Prețul unui bilet este 80 și 140 lei.

ADVERTISEMENT

A reușit cu greu să se remonteze după perioada din pandemie, în care, atât ea, cât și soțul ei au avut de suferit enorm. ca mulți colegi de-ai lor de breaslă, au fost o adevărată probă de foc pentru cuplul Maria Buză-George Pătrașcu. Fiul lor, de 20 de ani a fost și el foarte afectat de situația părinților lui.

”Ne-am remontat. Ne-am regăsit echilibrul financiar, pe toate planurile. Pentru că, într-o familie, unde sunt doi artiști, lucrurile au stat foarte prost. Psihic a fost greu, oricine putea să cedeze! Au trecut 20 de ani… Iată-ne totuși împreună! Nici nu ne imaginăm altfel.

ADVERTISEMENT

Dacă cineva nu îți este hărăzit să fie în viața ta, cum se spune, dacă nu e omul tău, toate vorbele de duh nici nu își au rostul. Importantă este iubirea. Discuții sunt și vor mai fi în orice relație.

Azi este unul mai puternic, iar celălalt cedează, dar este important ca unul dintre cei doi să fie în barcă și să îl tragă și pe celălalt”, a declarat pentru FANATIK, cântăreața Maria Buză.

ADVERTISEMENT

Maria Buză: ”Viața în cuplu te încearcă”

Artista Maria Buză spune că nici nu știe când au trecut cei 20 de ani de la căsătoria ei cu soțul ei. Spune că viața nu este ușoară, dar problemele îți arată dacă rămâi sau nu cu omul de lângă tine.

”Viața în cuplu te încearcă și dacă toate grijile și problemele sunt depășite și ești în continuare lângă acel om, atunci chiar că nimic nu te mai distruge, nu te mai dărâmă!”, a declarat Maria Buză, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Susține că anul 2022 a fost un an foarte greu și controversat pentru cei care au terminat liceul și de aceea i-a afectat psihic. Printre aceștia a fost și fiul lor.

ADVERTISEMENT

”Noi ne-am bucurat că fiul nostru a trecut de Bac. Ne-a spus că, decât să meargă la facultate doar pentru statutul de student, mai bine se pregătește pentru la anul. Fiul nostru a fost foarte afectat și el de situația noastră și atunci nu am putut să îi cer prea mult și l-am înțeles”, susține interpreta.

Maria Buză, nășită la 20 de ani de căsnicie de Marcel Pavel

Maria Buză spune că secretul relației într-o căsătorie este iubirea. În opinia ei, ea este cea care ține oamenii împreună. De aceea, în toamnă, Maria Buză și George Pătrașcu vor păși din nou la altar, pentru a-și reînnoi jurămintele împreună cu nașii lor spirituali, Violeta și Marcel Pavel.

”Iubirea este cea care ține doi oameni aproape. O să ne reînnoim jurămintele la biserică. Nașii noștri s-au despărțit, dar îi vom avea alături de Violeta și Marcel Pavel.

După toate tulburările acestea, ghinioanele și greutățile prin care am trecut, poate legătura aceasta spirituală de la biserică, cu cei care te însoțesc, ne va ajuta. Am împlinit 20 de ani chiar pe 25 iulie. Am vrut să facem aici la Mamaia, dar suntem prinși și am amânat evenimentul pentru septembrie-octombrie”, a mai declarat Maria Buză pentru FANATIK.

Despărțirea unor prieteni a făcut-o pe Maria Buză să treacă printr-un șoc

Maria Buză a povestit că a fost șocată când a aflat că un cuplu a divorțat, pentru că unul dintre ei voia să se vaccineze, iar celălalt nu voia acest lucru.

O doamnă de la un magazin care îi era simpatică, chiar amică, îi spunea înainte de pandemie cât de fericită e, că și-a găsit pe cineva. Când a început pandemia, bărbatul cu care se iubea a fost așa de speriat că nu a mai vrut să o vadă. De aceea, Maria Buză crede că pandemia ne-a arătat pe cine avem lângă noi.

Iar secretul unui cuplu este, spune Maria Buză, simplu. ”Când ai pe cineva lângă tine care îți cere iertare când a greșit sau îți spune că nu ar putea trăi fără tine. Astea-s lucrurile importante. Altminteri nu suntem perfecți. Alergăm după perfecțiune și nici nu știm ce este ea”.

”Fiul nostru a fost foarte afectat și el de situația noastră”

Maria Buză efoarte deschisă cu oamenii pentru care cântă. Cei care au cunoscut-o în resortul din Mamaia, acolo unde susține recitaluri, o apreciază pentru firescul de care dă dovadă.

”Săptămânal se schimbă grupurile. Vin din toate colțurile țării. Ce apreciază ei la mine e normalitatea. Oamenii își închipuie că noi trăim într-un glob de sticlă, că suntem intangibili.

Și li se umple sufletul, dacă vorbești cu ei și le acorzi două minute. Se simt mai aproape de tine, că te-au întâlnit, și au senzația că fac și ei parte din lumea ta”, susține interpreta Maria Buză, care a participat și