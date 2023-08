Maria Cârneci, invitată să cânte aproape de locul tragediei din Crevedia: ”Ce înseamnă o zi”

Interpreta de muzică populară, în vârstă de 70 de ani, a dezvăluit că a fost invitată să cânte aproape de . Totul s-a petrecut cu o zi înainte de incidentul care a dus la moartea a două persoane și rănirea altor 56.

Maria Cârneci a fost chemată să țină o cântare lângă exploziile din Crevedia. S-a întâmplat cu o zi înaintea incendiului de sâmbătă, 26 august 2023. de muzică populară a susținut un recital la o nuntă în cursul zilei de vineri, 25 august 2023.

Vedeta este extrem de recunoscătoare Divinității care i-a fost alături și care a salvat-o de la tragedie. Interpreta este mulțumită că evenimentul s-a încheiat cu bine și că nu a avut parte de momente neplăcute.

„Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo. Am avut o recepție de prispă.

Eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași. Pe cuvânt dacă vă mint (nr. s-a speriat), ce înseamnă Doamne Doamne de acolo.

Ce înseamnă o zi. Doamne… E totul foarte fragil (nr. viața)”, a mărturisit Maria Cârneci într-o intervenție pentru . Artista de muzică populară îi mulțumește lui Dumnezeu că a ferit-o de o astfel de tragedie.

Incendiul din Crevedia: 2 morți și 56 de răniți

Incendiul din Crevedia se dovedește a fi unul de proporții, flăcările fiind stinse după o perioadă destul de lungă. Din păcate, la momentul actual se vorbește despre 2 morți: un bărbat, care a decedat în urma unui infarct suferit în timpul exploziilor, și o femeie.

Ultimele informații arată că aceasta este, de fapt, soția primei victime. Ea era internată la Spitalul Floreasca și avea arsuri pe 95% din suprafaţa corpului. Alte 56 de persoane sunt rănite și primesc îngrijiri medicale.

Pacienții aflați în stare gravă au fost transferați la unități medicale din străinătate cu mai multe transporturi. În momentul de față se iau în calcul și alte zboruri pentru a salva viața persoanelor afectate de arsuri.