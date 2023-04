Maria Dănilă scrie istorie pentru alpinismul românesc! E prima femeie care cucereşte vârful Annapurna din Himalaya de 8.091 metri. Foto

Maria Dănilă continuă , pe una dintre cele mai ostile creste muntoase din lume. Întreaga ascensiune a durat 17 ore, însă expediția s-a întins pe parcursul a mai multe săptămâni.

Maria Dănilă, performanță notabilă pentru alpinismul românesc în Himalaya

Succesul acestei expediții a fost anunțat de către Clubul Alpin Român – Braşov, Maria Dănilă fiind membră a acestei organizații cunoscute în lumea iubitorilor de munte.

Vârful Annapurna 1 este unul dintre cele 14 Summit-uri de peste 8.000 de metri și unul dintre cele mai dificile de escaladat, mai ales în condiții de iarnă.

Majoritatea alpiniștilor optează din această cauză pentru folosirea oxigenului suplimentar și a corzilor fixe, așa cum a fost și cazul alpinistei din România.

Maria Dănilă, mesaj după cucerirea vârfului Annapurna:

Maria Dănilă a făcut parte dintr-o expediție nepaleză și a fost însoțiță și de un șerpaș. Alpinista o oferit primele declarații prin intermediul Clubului Alpin Român – Braşov:

„Pe 15 aprilie, în jur de 11:20, la puţin timp după rope fixing team, am ajuns şi eu pe vârf. Am făcut parte din echipa celor de la Imagine Nepal, am urcat cu şerpaş şi oxigen.

Ziua vârfului a fost foarte grea pentru ca am plecat din lower C3 direct, care e pe la 6200m…şi ultimele 3-400 metri am aşteptat după rope fixing.. aşa încât doar urcarea a durat vreo 17 ore”.

Gabriel Băicuș a realizat și el o premieră pentru alpinismul românesc

Anul trecut, alpinistul Gabriel Băicuș a reușit să escaladeze în doar 24 de ore vârful Everest și Lhotse din Himalaya, stabilint o performanță unică pentru alpinismul românesc.

Românul a vorbit despre expediția sa remarcabilă : „Niciun român nu a reușit să urce pe Everest (8.848 metri) și pe Lhotse (8.516 metri) în doar 24 de ore și, chiar dacă am reușit, mi-am dat seama că nu eram destul de pregătit. Experiența și mentalul m-au ajutat să depășesc momentele foarte dificile din expediție în care m-am gândit chiar să renunț”.