Maria Dinulescu face reclamă la imobiliare în Dubai. Românca, în clipul agenției la care este angajată

Maria Dinulescu, actrița din ”Păcatele Evei”, și-a descoperit noi abilități și s-a reprofilat în pandemie. După ce și-a încercat norocul în domeniul cinematografiei în America, Olanda, Italia și Franța, actrița a revenit în România și, în timp de vopsea gardul casei sale, s-a gândit că poate și alții și-ar dori să stea la casă. Și-a vândut vila în care locuia și a ridicat alta. A vândut-o și pe aceasta, apoi iar s-a apucat de construit. Astfel și-a dat seama că poate face afaceri în domeniu. În final, .

Maria Dinulescu, în clipul agenției imobiliare din Dubai

După ce a învățat să construiască și să vândă case în România, celebra actriță și-a dat seama că poate să lucreze în domeniul imobiliar și a plecat în Emiratele Arabe. Aici, ea lucrează la o firmă unde vinde proprietăți de lux, pentru toți clienții care doresc să investească în această țară. Într-un clip publicitar, realizat de compania la care este angajată, actrița explică care sunt condițiile să obții viza în Emiratele Arabe.

Durata ei este în funcție de suma pe care o investești în imobilul din Emiratele Arabe. Astfel, pentru o sumă de 195 000 de euro, statul îți asigură o viză pentru o perioadă de trei ani de zile, cu posibilitate de prelungire.

”Programul de rezidență prin investiții în Dubai și, în special, viza de aur de 10 ani m-au făcut să îmi doresc să promovez nivelul la care se gândește sistemul de afaceri și investiții imobiliare din Dubai.

Cumpărarea unei proprietăți, în valoare de minim 750.000 AED, aproximativ 195.000 euro, oferă o viză de 3 ani pe care o poți reînnoi atâta vreme cât ești proprietarul locuinței achiziționate”, a declarat, pentru FANATIK, actrița Maria Dinulescu.

Maria Dinulescu explică beneficiile vizei de aur

Maria Dinulescu susține că achiziționarea unei locuințe de cel puțin 517 000 de euro îți oferă posibilitatea să obții o viză cu o valabilitate de 10 ani, numită și viza de aur, dar și deschiderea unui cont bancar.

Mai mult, actrița explică cum, după doi ani, dacă îți vinzi proprietatea, iar banii îi reinvestești în altceva, îți păstrezi viza de aur.

”Cumpărarea unei proprietăți de 2.000.000 AED, aproximativ 517.000 euro, îți oferă o viză de 10 ani. Poți vinde propietatea după 2 ani și reinvestești banii, rămânând rezident în Dubai, până la terminarea termenului vizei.

Alte beneficii sunt taxele zero, posibilitatea deschiderii unui cont bancar, capacitatea de a oferi aceeași viză pentru toți membrii familiei tale. Cel mai important, că nicăieri în lume, cu această viză de aur, nu poți sta în afară țării oricât de mult dorești”, a declarat Maria Dinulescu, pentru FANATIK.

Dubai, o destinație atractivă

Maria Dinulescu s-a îndrăgostit de Dubai. Taxele mici, climatul cald, dar și viața de noapte sunt o atracție pentru cei care vin în Emiratele Arabe, iar actrița pledează pentru o investiție în această țară, în care s-a mutat de puțin timp.

”Emiratele Arabe Unite, în special Dubaiul, este o destinație atractivă pentru expatriați. Comunitatea internațională, economia puternic în creștere, climatul cald, viața de noapte energică și mediul cu taxe reduse din țară oferă condiții de viață perfecte”, a mai declarat pentru FANATIK, protagonista serialului ”Păcatele Evei”, Maria Dinulescu.

Cum a decis Maria Dinulescu să plece în Dubai

Pandemia a găsit-o în SUA, unde a filmat un scurtmetraj. La întoarcerea în România, când totul era închis din cauza restricțiilor, a decis să vopsească gardul casei sale, moment în care a hotărât să-și vândă proprietatea. ”Înjuram și vopseam gardul – moment în care mi-am dat seama, că majoritatea celor care sunt închiși în apartamente, ar fi bucuroși să aibă o grădină și să poată sta afară, ca să vopsească gardul. Am realizat atunci că era momentul oportun de a vinde casa pe care o aveam.

Într-o săptămână am vândut-o și am început construcția unei case care mă reprezenta și mai mult, după toate călătoriile făcute. După câteva luni am finalizat-o și nu îmi venea să cred, că, după 20 de ani petrecuți în actorie, am și capacitatea de a menageria o echipă de construcții, de a mă ocupa de achiziții și negocieri, design interior”, susține Maria Dinulescu.

Actrița Maria Dinulescu în urmă cu patru luni. Aceasta are vânzări cu care se mândrește. În viitor, cu banii câștigați aici, ea își dorește să își regizeze propriul film. ”Nu mai spun despre cât de bine îmi va prinde o experiență într-o cultură atât de diferită ca cea din Orientul Mijlociu. Ca actriță voi avea o experiență trăită foarte valoroasă pentru următoarele mele roluri”, pretinde frumoasa actriță.

Spune că s-a adaptat în Dubai, unde locuiesc 207 naționalități, iar populația UAE este formată din 90% expați și 10% localnici. Desigur că forța financiară, mai susține aceasta, deschiderea de a angaja experți din toate colțurile lumii, respectarea legilor, fac ca Dubai să fie cel mai sigur și curat oraș în care a stat până acum.