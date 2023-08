Maria Ilioiu, noi dezvăluiri după ce a fost externată de la psihiatrie. De ce a vrut să se sinucidă: ”Am apelat la un om care mi-a făcut mult mai rău”

Maria Ilioiu a oferit noi detalii despre ziua în care și-a șocat admiratorii, dorind să se sinucidă. Fosta ispită de la emisiunea ”Insula Iubirii” se află acum acasă, după ce a fost externată de la psihiatrie, mai exact, de la Spitalul Obregia din Capitală.

Maria Ilioiu regretă că a vrut să se sinucidă

Maria Ilioiu șoca multă lume acum câteva săptămâni, spunând pe rețelele de socializare că . Acum, însă, precizează că-și regretă fapta și că se poate bucura de viață. A dezvăluit și adevăratul motiv care a împins-o în pragul disperării.

Maria Ilioiu a mărturisit că se confrunta cu o stare de depresie. Aceasta a rezultat din evenimentele triste de care a avut parte în ultima vreme. De altfel, dă vină și pe o persoană în care ea a avut mare încredere, dar care nu a făcut decât să o trădeze.

”Prima zi în care am reușit să mă bucur de viață, de razele soarelui și de oamenii care au fost lângă mine în toată perioada grea prin care am trecut… Încă o dată vă mulțumesc și vouă, oamenii mei frumoși din online, care poate nu m-ați cunoscut personal, dar care au avut încurajările și cuvinte calde pentru mine (…)

Îmi pare rău ca nu am mai putut și am cedat. M-am lăsat să cad, dar pur și simplu nu am mai avut putere. Eu care eram un munte de ambiție și putere, m-am frânt ca un fluture în prima și ultima lui zi de viață. Practic am cedat de data asta, înainte să înceapă lupta…

Dar nici n-am avut oameni lângă mine în acel moment de disperare și cumpănă și n-am știut să cer ajutor cui trebuie… În momentele cele mai grele din viața mea, am apelat la un om care mi-a făcut mult mai rău. Punct. Restul nu mai contează”, a spus Maria Ilioiu

Maria Ilioiu, 3 luni de depresie. Ce mesaj are pentru admiratori

Timp de 3 luni, Maria Ilioiu a fost cuprinsă de depresie și nu mai găsea nicio ușă de a scăpa de supărarea profundă. Drept urmare, s-a gândit să-și pună capăt zilelor. Salvarea i-a fost iubitul său, Andrei, care

Fosta ispită de la ”Insula Iubirii” și-a îndemnat fanii să nu procedeze asemeni ei când se simt cu moralul la pământ, deoarece sunt o mulțime de căi de a se repune pe picioare. Maria Ilioiu consideră că Dumnezeu a ajutat-o să-și revină.

”PS: Nu faceți ca mine! Eu am crezut că nu mai există soare, că nu mai există soluții… Și tot crezi că nu se mai poate, dar uite că se mai poate, uite că Dumnezeu pe care îl credeai pierdut pentru că a permis să primești atâtea palme, atâtea patimi, tocmai El, apare în viața ta și îți mai dă o șansă. O nouă viață. Pagina s-a rupt. O nouă carte simt că pot să scriu acum. Simt că la 33 de ani, am reușit pur și simplu să renasc și să mă ridic”, a mai transmis vedeta.