Marilena continuă războiul cu Musty. Ce s-a întâmplat, de fapt, în echipa Războinicilor. Dezvăluiri sincere

Marilena de la „Survivor România” continuă războiul cu Musty, fostul ei coleg de echipă, dezvăluind ce s-a întâmplat cu adevărat la Războinici. Tânăra antrenoare de fitness a fost eliminată, spre surprinderea tuturor, pentru că era printre cei mai buni.

Din păcate, Marilena nu a mai putut face față condițiilor dificile, dorului de casă și de cei dragi, așa că a fost descalificată cu aproape o lună în urmă. Fosta Războinică a vorbit despre experiența ei în cadrul unui interviu sincer.

Aceste probleme, alături de cele medicale, au făcut-o pe tânără să plece din Republica Dominicană mai repede decât și-ar fi dorit publicul.

Marilena Ciucurean (25 de ani) își asumă plecarea de la „Survivor România” și este conștientă că a avut un parcurs foarte bun în cadrul competițiie, chiar dacă a durat o lună și jumătate. De două ori, aceasta a fost votată favorita publicului.

„Parcursul meu la Survivor România s-a terminat, din păcate. Nu sunt foarte grave problemele, încă fac niște investigații. Sunt o fire foarte competitivă și nu mă așteptam să clachez atât de repede. Decizia pe care am luat-o a fost una asumată”, a declarat Marilena pentru Click.ro.

De-a lungul timpului pe care l-a petrecut alături de Războinici, fostei concurente nu i-au lipsit intrigile și conflictele cu membrii echipei. Întrebată cine crede că punea la cale strategiile din echipa Războinicilor, Marilena a fost sinceră și a declarat că Musty și Sorin au fost „capul răutăților”. Din echipa adversă, tânăra i-a numit pe Zanni și pe Cătălin Moroșanu.

„Și strategiile de joc și cele din camp erau făcute de două persoane și cred că s-a observat acest lucru și acasă: Sorin si Musty. Capul răutăților tot ei erau. La Faimoși cred că Moroșanu și Zannidache. De Zanni îmi place că este o persoană sinceră și cred că are dreptate în ceea ce zice”, a continuat tânăra.

Cum s-a schimbat Marilena după experiența de la Survivor România

Marilena consideră că săptămânile petrecute în jungla Dominicană au schimbat-o foarte mult și este conștientă că nu va mai avea parte de o astfel de experiență. Tânăra a declarat că acum apreciază mai mult lucrurile mărunte și prietenia, din moment ce condițiile reality show-ului sunt extrem de dure.

„Survivor România mi-a schimbat viața și felul de a fi. Am descoperit importanța lucrurilor foarte mici, cât trebuie să apreciem ceea ce ignorăm acasă. Uneori îmi repezeam părinții la telefon sau uitam să îi sun și acolo am înțeles cât de important era să îi aud câteva secunde să mă motiveze.

Am văzut cât de importantă este prietenia. Aruncam multă mâncare când eram acasă, acolo îmi doream să primesc o bucățică de pâine. Te schimbă în bine aceasta competiție, e cea mai importantă lecție din viața unui om”, a mai spus Marilena pentru sursa citată.

Antrenoarea de fitness a dezvăluit și cât de greu i-a fost să se adapteze la restricțiile impuse de competiție, mai ales la lipsa hranei și a telefonului. Acum este de părere că toate aceste lucruri au ajutat-o să renunțe la orgoliu și la egoism și este mândră de „trofeul” cu care a plecat acasă.

„Experiența pe care am trăit-o la Survivor este cea mai intensă și nu mulți o pot avea. Ce am trăit acolo nu am mai trăit și nu voi mai trăi niciodată. Am descoperit la mine foarte multe lucruri, că sunt foarte sensibilă. Acasă, până la 26 de ani, am plâns de câteva ori, acolo extrem de des.

Am descoperit cum e să-ti păstrezi calmul când toți sar pe tine, să treci peste obstacole fără să le dai curs, am învățat să nu mai fiu atât de impulsivă, să ascult oamenii, să încerc să-i motivez. Am învățat să nu fiu egoistă, orgolioasă și, de la fiecare dintre colegii mei, am învățat ceva, iar asta mă face să fiu mândră și fericită că i-am cunoscut.

Eu mi-am câștigat trofeul și am plecat din competiție cu zâmbetul pe buze. Am simțit lipsa telefonului de două ori, când instinctiv am vrut să-l scot din buzunar. M-am adaptat greu cu lipsa hranei, îmi era foame încontinuu”, a adăugat Marilena.