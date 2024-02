Marina Almășan a plecat de la TVR la televiziunea chineză! I-a găsit și parteneră lui Gheorghe Turda, la Beijing! Foto exclusiv

Marina Almășan a părăsit studiourile de la TVR pentru a promova una din cele mai frumoase sărbători românești, Dragobetele, taman în China! I-a găsit și o parteneră pe măsură maestrului Gheorghe Turda, care i-a încântat pe chinezi cu muzica populară!

Marina Almășan a lăsat TVR pentru câteva zile pentru televiziunea chineză! Ce a făcut cu Gheorghe Turda și Dan Helciug la Beijing

Nu e cazul să vă panicați! Marina Almășan nu a plecat de tot de la TVR. A primit ”derogare” de la postul public de televiziune pentru a organiza un show de zile mari în Beijing, capitala Chinei.

Este vorba despre un eveniment pregătit de Institutul Cultural Român de la Beijing, unde nu s-a dus singură, ci acompaniată de colegul ei de la „Rivalii”, artistul și maestrul Gheorghe Turda.

Marina Almășan a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a decurs show-ul din China, dar și ce a impresionat-o! Asta… având în vedere că este pentru a șaptea oară când pășește pe teritoriu chinez.

Chinezii s-au distrat de Dragobete, iar Turda și Helciug le-au cântat în limba lor

„ICR Beijing a organizat un show de Dragobete, in Capitala Chinei, in ideea de a promova Romania si traditiile sale in fața chinezilor. M-au solicitat pt colaborare.

Am gândit spectacolul ca pe un show de televiziune, invitând artiști din sfere diferite. Dan Helciug nu mi-a mai fost coprezentator, ci artist. Ba chiar, a oferit publicului chinez un recital incendiar, finalizat cu o piesă în limba chineză (a învățat-o cu ajutorul lui Fang Shuang, celebrul artist chinez al Operei Comice pentru Copii din București).

Gheorghe Turda, îmbrăcat in costumul tradițional maramureșean (care a impresionat asistența), a prezentat câteva piese de rezistență. Chinezii mai că n-au dansat pe muzica lui! Și Ghiță Turda a cântat, în final, o piesă în chineză. A învățat-o la precedentul său turneu în China, pe vremea lui Ceaușescu.

Mari amatori de nai, chinezii au rupt sala în aplauze când Georgiana Pană a interpretat “Ciocârlia”, la naiul său fermecat”, a raportat Marina Almășan, pentru FANATIK.

Defilare cu manechine găsite cu greu

Nu a fost doar un show de muzică și voie bună. În capitala Chinei a fost pus în scenă și o prezentare de modă. A fost aleasă o firmă din Satu Mare care a dorit să le arate chinezilor spectaculoasele creații inspirate din costumele populare ale Țării Oașului.

„Manechinele? Niște chinezoaice frumoase foc, înalte și zvelte, cu greu găsite de directorul Liviu Țăranu de la ICR Beijing. Coordonatorul colecției a fost Sorina Tulan. Eu am prezentat în engleză. Am fost tradusă în chineză de tânăra șefă a Catedrei de limba română a Facultății de Limbi Străine din Beijing.

Spectatorii chinezi au fost încântați să câștige premii românești la tombola organizată de noi, în timpul show-ului. Cel mai fericit a fost chinezul care a câștigat o sticlă de afinată!”, a mai povestit Marina Almășan despre aventura din China, pentru FANATIK.

Ce a făcut prezentatoarea cu delegația de artiști în timpul liber, în China, dincolo de spectacolul pe care l-a organizat, unul cu mare priză la publicul asiatic? Călătorii au pendulat între trecut (Marele Zid Chinezesc și Orașul Interzis) și prezent (zona de zgârie nori din centru, similară Manhattanului new-yorkez).

Prezentatoarea TVR, expertă în negociat prețuri

„Cea mai mare bucurie a noastră a fost să vedem chinezii îmbrăcați în ținute tradiționale (mai ales în Orașul Interzis), precum și experimentarea unor delicatese chinezești, consumate cu sau fără bețișoare. La cerere, artiștilor le erau aduse tacâmurile ”de acasă”.

Sufletul echipei a fost Dan Helciug, un adevărat argint-viu mioritic. Nu a ratat nicio ocazie pentru a le cânta chinezilor ba o arie dintr-o operă, ba o strofă din „Trăiască berea”, ba un fragment din melodia chinezească, ba unul din repertoriul Queen.

Eu am fost negociatorul de serviciu în sesiunile de shopping. Toți au apelat la mine pentru a scoate un preț bun. Am experiența celor 7 călătorii în China! La chinezi, totul se negociază și, dacă știi cum s-o faci, poți obține în final un preț chiar și la jumătate din cel oferit la început de către vânzător”, ne-a mai spus Marina Almășan.

Gheorghe Turda, curtat de chinezoaice!

În China, Marina Almășan nu a fost doar gazda show-ului de Dragobete, ci și ”pețitoare” pentru cântărețul Gheorghe Turda. Folcloristul a fost curtat de câteva domnișoare frumoase. Cu unele s-a și pozat (dovada, în galeria foto!).

În continuare, Marina Almășan ne-a povestit cum arată TVR-ul chinezesc (CCTV) și ce a impresionat-o foarte tare când a pășit în culisele televiziunii naționale din țara asiatică. cum e postul public din China în comparație cu TVR: „Are câteva zeci de canale, vreo 50, iar de arătat, arată de-a dreptul occidental! Cel puțin show-urile de divertisment m-au dat gata prin anvergură, lumini, culoare și dezinvoltura prezentatorilor”.

Întrebată ce a negociat cu chinezii, Marina Almășan ne-a spus că s-a ”bătut” pentru o pereche de căști air pod. „Negocierea a durat cam 7-8 minute! Le-am scos la jumătate! Faptul că și vânzătorul a fost fericit mi-a demonstrat că… mai puteam scădea (n. red.: râde)”, a încheiat Marina Almășan, pentru FANATIK.