Mario Nicolae, schimbare radicală la șase luni după ce a plecat de la Dinamo. Cum a fost surprins fostul director sportiv al „câinilor”. Video

Mario Nicolae a fost pentru jumătate de sezon director sportiv al lui Dinamo. Acesta a fost adus în această poziție de cei de la DDB, chiar dacă nu mai activase în fotbal de câțiva ani.

Fostul oficial al ”câinilor” și-a dedicat viața lui Dumnezeu și acum are și mai mult timp să ajute la parohia din care face parte, Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului.

Mario Nicolae, aproape de Dumnezeu, îmbrăcat în haine bisericești

, care sunt adăpostite la lăcașul de cult din centrul Bucureștilui de sute de ani. Mario Nicolae a lăsat astfel momentan fotbalul pentru liniștea pe care i-o oferă credința în Dumnezeu.

”Am devenit creștin ortodox practicant. Așa cum trebuia să fiu dintotdeauna. Mereu am avut o astfel de latură, o dragoste față de biserică, de preoți și de cântece bisericești.

Dar eram ca o oaie rătăcită. Sunt un creștin practicant, vreau să fiu un mărturisitor al ortodoxiei. Asta mi-a adus liniștea în ultimii ani.

Să-L am pe Dumnezeu în viața mea este cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla. De aceea, am și o liniște când sunt atacat. Nu mă deranjează că se fac glume, că se spune că am față de preot”, mărturisea Mario Nicolae.

Totuși, pentru înfățișarea lui, a fost de multe ori ironizat de oamenii de fotbal și de suporteri care l-au poreclit într-un timp ”Rasputin”. Per total, mandatul lui Mario Nicolae a fost unul bun la Dinamo, a reușit să țină vestiarul în frâu și a adus mai multe contracte avantajoase pentru club, reușind și să modernizeze baza de la Săftica. În schimb, a fost criticat pentru transferurile făcute.

Unul dintre cei mai aprigi contestari ai lui Mario Nicolae în perioada în care a activat la Dinamo a fost fostul mare jucător Cornel Dinu, care nu a ezitat să-l critice ori de câte ori a avut ocazia.

”Așezarea unui manager tehnic controversat, ca mai tot ce e pe la noi, cu alură de pustnic credincios, nu ajută. Mai ales că, declarând mai întâi că e greu să aduci jucători de «afară» neajungându-ne spaniolii, în situația în care e Dinamoul, a dus, totuși câțiva… deși mai erau în curtea proprie vreo trei tineri credibili…

Are «tranieri», deocamdată, s-au dovedit chiar străini… de fotbal! Mult mai apropiați de „Ucigă-i toaca!”… În direcția trecutului întru credință, care aduce cu ce-a făcut la Cluj și la Ploiești… și cu exorcismul de la Tanacu dacă va continua să se laude cu sorcove în Săptămâna Mare, avertizez că s-ar putea să nu mai avem parte de sărbători în disputele ce stau să vină”, spunea Cornel Dinu în primăvara acestui an.



Moaștele Sfântului Nicolae așezate de Mihai Viteazu la Biserica Sfântul Gheorghe Nou

În fiecare an, de Sfântul Nicolae, este pelerinaj la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Anul aceasta a început duminică, 5 decembrie și racla cu mâna sfântului va rămâne deschisă pentru pelerini până pe 7 decembrie, ora 20:00. De reținut că pelerinajul nu are loc și noaptea, ci în fiecare zi în această perioadă până la ora 21:00.

Legenda spune că mâna Sfântului Nicolae i-a fost trimisă lui Mihai Viteazu chiar de Cardinalul de Bari prin intermediul unui pelerin din România. Motivul? Vitejia domnitorului în lupta împotriva păgânismului.

Voievodul Mihai Viteazu a îmbrăcat caseta în care se aflau sfintele moaște cu aur de 24 de carate, argint și nestemate și le-a oferit bisericii ”Sfântul Gheorghe Nou”, aflată chiar la Km 0 în centrul Bucureștilui.

Acest fapt este atestat în doculemtele istorice de la sfârșitul secolului al XV-lea: ”Mâna dreapta a Sfântului Nicolae, ferecată în argint ales, împodobită cu diamanturi, dăruită de Io, Mihail Voievod (Viteazul) și Doamna Stanca, în anul 7407(1599), ispravic(fiind) Mitropolitul Eftimie”.