Marionetele lui „nea Gigi” vs. profesioniștii lui CFR Cluj. De ce pierde FCSB an de an titlul în Liga 1

Hegemonia lui CFR Cluj în Liga 1 durează de la începutul anului 2017 şi pare să se extindă de la an la an. „Ardelenii” de diferite naționalități bifează titlu după titlu, iar pentru rivalii de la FCSB nu pare să se încheie seria de locuri 2.

În fiecare an, , însă în ultimele ediții FCSB nu a reuşit să câştige decât o Cupă a României şi o Cupă a Ligii, chiar dacă an de an are cel mai bine cotat lot din competiţie.

Explicațiile unui eșec: de ce pierde FCSB an de an titlul în Liga 1

Coincidenţă sau nu, FCSB pierde titlul în faţa celor de la CFR Cluj de când Gigi Becali a renunţat să mai aducă antrenori cu nume şi personalitate şi a preferat să numească tehnicieni aflaţi la început de drum, care . Chiar dacă asta înseamnă să facă schimbare în minutul 20, să facă 5 modificări la pauză sau să înlocuiască într-un interval foarte scurt un jucător abia introdus pe teren.

Gigi Becali susţine că motivul pentru care nu a adus antrenori cu nume are un substrat economic, adică investeşte mai puţini bani în banca tehnică. Spre deosebire de strategia lui Becali, CFR Cluj a avut antrenori bine cotaţi în ultimele sezoane, care şi-au lăsat amprenta pe jocul echipei şi pe dominaţia de pe plan intern. FANATIK vă prezintă o analiză a antrenorilor celor două echipe, factor care s-a dovedit extrem de important în succesul celor de la CFR Cluj în dauna FCSB-ului.

Experimentele „tehnice” ratate ale lui Gigi Becali

În sistemul de play-off / play-out, FCSB nu a câştigat niciodată titlul. Au trecut 6 ediţii în care „roş-albaştrii” au obţinut 5 locuri 2 şi un loc 5. Din 2017 încoace, echipa lui Gigi Becali se luptă la campionat cu CFR Cluj şi pierde de fiecare dată. Poate o problemă o reprezintă şi experimentele lui Gigi Becali de pe banca tehnică. Nu de puţine ori s-a vorbit despre implicarea patronului la echipă şi pentru asta pe banca tehnică trebuia să fie un antrenor care să accepte un astfel de comportament dictatorial.

Patronul FCSB a preferat în ultimii ani să angajeze antrenori fără mare experienţă care să poată fi receptivi la dorinţele/ordinele lui, dar şi ieftini, să nu cheltuie bani mulţi cu salarii, prime şi alte bonusuri.

Nicolae Dică

iunie 2017 – decembrie 2018;

10.000 de euro salariu lunar;

Fostul decar de la FCSB a fost luat de Gigi Becali de pe banca celor de la SCM Piteşti şi aruncat în lupta la titlu din Liga 1. Iar „pariul” său a confirmat la început de mandat. Dică a dus FCSB în primăvara Europa League şi a condus o bună parte din sezonul de Liga 1. O înfrângere surprinzătoare cu Poli Iaşi a dinamitat şansele de campionat ale „roş-albaştrilor”, care au pierdut titlul în dauna CFR-ului. Dică avea să înceapă şi sezonul următor, însă înfrângerea din meciul direct cu CFR Cluj din decembrie 2018, scor 0-2, l-a costat postul.

Mihai Teja

ianuarie 2019 – iunie 2019;

10.000 de euro salariu lunar;

A fost adus tehnicianul lui Gaz Metan Mediaş în locul lui Dică. nu avea să fie o alegere deloc rea pentru Gigi Becali. Nu a pierdut decât un meci din 15 disputate în campionat pe banca FCSB-ului, însă faptul că a ratat titlul în faţa aceleași CFR Cluj l-a costat postul în vară.

Bogdan Andone

iunie 2019 – august 2019;

8.000 de euro salariu lunar;

Pentru începutul sezonului 2019-2020, Gigi Becali a apelat la o nouă soluţie surprinzătoare: , aflat la prima experienţă ca „principal” în Liga 1. Tehnicianul a rezistat o lună pe banca „roş-albaştrilor”: şi-a dat demisia după meciul pierdut de FCSB în faţa anonimilor armeni de la Alashkert Erevan în Europa League, chiar dacă echipa lui Becali a obţinut calificarea mai departe.

Vergil Andronache

august 2019 – august 2019);

2.500 de euro salariu lunar;

Unul dintre antrenorii secunzi de atunci, Vergil Andronache, a fost numit „principal” la cârma FCSB. Ca interimar. În cele 22 de zile în care a condus echipa, Vergil Andronache a obţinut o victorie în 6 meciuri. La revedere, altul la rând!

Bogdan Vintilă

august 2019 – iulie 2020;

5.000 de euro salariu lunar;

Salariile antrenorilor de la FCSB sunt în continuă scădere. Fără să îl luăm în calcul pe interimarul Andronache, avea să fie antrenorul cu cel mai mic salariu din „imperiul becalian”. A fost un nou sezon dificil pentru FCSB. Eliminată în play-off-ul Europa League de Guimaraes, a ţinut aproape de CFR Cluj, însă în play-off „roş-albaştrii” au fost spulberaţi. Parcursul slab al echipei l-a făcut pe Gigi Becali să îl schimbe pe Vintilă cu câteva etape înainte de final. Antrenorul de pe Argeș are, totuși, meritul de a fi dus echipa în finala Cupei.

Toni Petrea

iulie 2020 – iunie 2021;

10.000 de euro salariu lunar;

Gigi Becali l-a numit antrenor pe fostul „secund” al lui Reghe, Toni Petrea. Care a venit „la pachet” cu Thomas Neubert. Cei doi au fost numiţi chiar înainte de finala Cupei României, câştigată de FCSB în faţa lui Sepsi „scurt”, cu 1-0. Echipa din Berceni a avut parte de un sezon solid, fiind lider o bună parte a campionatului şi reuşind să încheie pe primul loc sezonul regulat, o premieră. FCSB nu a rezistat în play-off şi a pierdut pentru a patra oară la rând titlul în faţa „eternei” CFR Cluj. Deşi a avut ofertă de a continua la FCSB, nu a vrut să mai rămână pe banca tehnică, solicitând o grupă de juniori.

Dinu Todoran

iunie 2021 – prezent;

4.500 de euro salariu lunar;

După ce , Gigi Becali a apelat la o nouă soluţie-surpriză: . Tehnicianul a antrenat ultima dată la Slatina, însă asta nu l-a împiedicat pe Gigi Becali să îl numească antrenor la prima echipă a sa: „Am tot auzit, mi-au spus mai multe persoane, că de ce nu pun un manager, un antrenor la echipă, dar mi-e frică să risc bani! Și am și experiență cu multe situații în care averea ta e pe mâna altora. Și atunci, de ce? Nu fur, nu deranjez, e treaba lor să comenteze. Dar, uite, eu nu sunt la faliment și nici la insolvență”, a motivat Becali alegerea lui Todoran pentru banca tehnică.

2015 este anul în care a câştigat FCSB ultima dată titlul de campioană în Liga 1

Reversul „medaliei” de campion: CFR Cluj a mers pe mâna antrenorilor cu experienţă

Strategia șefilor din Gruia a fost diferită faţă de cea a șefului suprem din Berceni. Au mers pe mâna antrenorilor cu experienţă, în primii ani garantul succesului fiind Dan Petrescu. Deşi plătit cu un salariu uriaş, „SuperDan” a meritat fiecare cent în condiţiile în care a adus 3 titluri de campioană în Gruia. Edi Iordănescu a continuat munca lui Dan Petrescu şi a adus un nou titlu la CFR Cluj.

Dan Petrescu

iunie 2017 – iunie 2018; martie 2019 – decembrie 2020;

30.000 de euro salariu lunar;

„Bursucul” a fost cel mai de succes antrenor din istoria lui CFR Cluj. A câştigat primul titlu în 2018, iar apoi a ales să plece în China, la Guizhou Hengfeng. A revenit în finalul ediţiei 2018-2019 la CFR, alături de care a câştigat un nou campionat. În sezonul imediat următor, a calificat echipa în 16-imile Europa League, fiind greu eliminată de Sevilla, fără să fie învins. Avea să aducă şi al treilea titlu consecutiv pentru CFR Cluj după ce a câştigat cu 3-1 finala cu Universitatea Craiova chiar în Bănie. A calificat pentru al doilea an la rând echipa în grupele Europa League, însă a plecat în luna decembrie.

Edi Iordănescu

iunie-iulie 2018; decembrie 2020 – iunie 2021;

15.000 de euro salariu lunar;

Primul mandat al lui Edi Iordănescu la CFR Cluj a fost extrem de scurt. La începutul sezonului 2018-2019 a stat pe bancă doar 3 meciuri. A câştigat Supercupa, însă peste câteva zile a fost demis după înfrângerea cu Malmo din preliminariile Champions League. A revenit în decembrie 2020 şi a reuşit să reducă rapid diferenţa în clasament faţă de liderul FCSB. A câştigat Supercupa în faţa lui „nea Gigi” şi apoi a luat titlul de campioană cu 9 puncte avans. fiind nemulţumit de problemele financiare de la echipă, deşi oficialii îşi doreau să continue cu el pe banca tehnică.

„Nu e uşor de lucrat cu patronul de la CFR, e un om care bagă foarte mulţi bani în fotbal, dar totul pleacă de la comunicare, de la un plan pe care trebuie să ai” – Edi Iordănescu

Toni Conceicao

iulie 2018 – februarie 2019;

10.000 de euro salariu lunar;

După demiterea lui Edi Iordănescu în primul mandat, a fost adus Toni Conceicao, „mantaua de vreme rea” a formației clujene. A condus echipa timp de 7 luni în care CFR Cluj a fost pe primele locuri în Liga 1. A fost înlocuit în februarie cu Alin Minteuan după o serie de 3 meciuri fără victorie.

Alin Minteuan

februarie-martie 2018;

5.000 de euro salariu lunar;

„Eternul secund” al celor de la CFR Cluj a avut un mandat scurt, dar foarte bun, de „principal” pe banca ardelenilor. Sub comanda lui, „ceferiștii” fără tren au câştigat toate cele 5 meciuri şi i-a lăsat echipa „la cheie” lui Dan Petrescu, cel care avea să preia banca tehnică şi să câştige campionatul.

Marius Şumudică

iunie 2021 – prezent;

20.000 de euro salariu lunar;

În locul lui Edi Iordănescu, şefii CFR-ului s-au orientat spre . Considerat foarte scump de Gigi Becali, Şumi s-a înţeles cu rivalii şi are misiunea de a continua dominaţia pe plan intern şi calificarea în grupele unei competiţii europene. De remarcat că „boșii” din Gruia s-au orientat tot spre un antrenor cu experienţă, faţă de patronul de la FCSB care încearcă un nou experiment, de această dată cu Dinu Todoran.