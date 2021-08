Marisa Paloma a declarat în repetate rânduri că își dorește să devină mămică. Acum câștigătoarea Bravo, ai stil! 2017 și-a anunțat fanii că visul ei s-a îndeplinit.

Bruneta a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Liviu Stanciu, anul trecut. Cei doi au o relație de 4 ani.

Marisa Paloma și-a îndeplinit visul. Câștigătoarea Bravo, ai stil! este însărcinată

s-au cunoscut în anul 2017 în culisele emisiunii la care a participat bruneta. De atunci nu s-au mai despărțit, iar acum au făcut marele anunț. În curând vor deveni părinți.

Bruneta și-a anunțat fanii printr-un mesaj pe care l-a postat pe contul său de Instagram, alături de un filmuleț.

“Am plâns mult. Este pentru prima dată când pățesc asta. Să nu pot să văd un video de câteva minute până la capăt. Este pur și simplu o emoție puternică pe care nu o pot controla.

Nu știu ce să vă scriu. Am lacrimi în ochi și cu greu îmi găsesc cuvintele.(…)

Viața ne-a testat în atâtea feluri. Și cu toate astea, a venit momentul la care visam și pe care mi-l doream de câțiva ani buni. Viața nu e simplă, dar poate fi cea mai frumoasă dacă știți cum să luptați cu ea si dacă vă urmați instinctul! În toți acești ani s-au schimbat atât de multe lucruri in viața noastră!!! (…)

Cuvintele sunt de prisos. Sunt mult prea multe de spus și mult prea multe emoții. Las filmarea să spună ceea ce eu nu pot să descriu in cuvinte. MOMMY TO BE!!!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️WELCOME TO THE FAMILY, DEAR ONE! 😭😭😭”, a scris Marisa Paloma.

Vezi această postare pe Instagram

Marisa Paloma a fost cerută în căsătorie

după trei ani de relație. Cererea a fost făcută chiar la salonul de înfrumusețare pe care îl deține în București.

“LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant”, scria Marisa.

Marisa Paloma a câștigat în 2017 celebrul concurs de la Kanal D. Bruneta s-a născut la Madrid și în momentul în care a devenit cunoscută locuia la Slatina și era studentă la Design Vestimentar – Universitatea Națională de Arte București. Încă de la început i-a impresionat pe Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, doi dintre jurații emisiunii.