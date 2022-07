Marius Croitoru îl contrează pe Valeriu Iftime: „Să se decidă! Eram cel mai bun, acum nu. Puțin mă interesează”

Actualul antrenor al lui FC U Craiova 1948 nu înțelege motivul care l-a determinat pe Valeriu Iftime să își schimbe radical părerea despre el, în condițiile în care în urmă cu ceva timp era lăudat de acesta.

Marius Croitoru îl contrează pe Valeriu Iftime

pe Valeriu Iftime despre care spune că trebuie să fie mai concis în declarații, după ce patronul lui FC Botoșani a spus că fostul antrenor nu ținea fotbalul moldovenes în spate:

ADVERTISEMENT

„Nu țineam eu fotbalul din Moldova în spinare, dar domnul Iftime e puțin confuz în declarații, acum câteva luni eram cel mai bun, acum nu țin fotbalul din Moldova în spinare.

Trebuie să fie mai ferm în declarații, pe mine nu mă interesează, eu știu ce am făcut. Jucătorii pe care eu i-am adus și pe care i-am antrenat… eu cred că am ajutat la ascensiunea lor în fotbal”.

ADVERTISEMENT

„E treaba lui ce declară, pe mine puțin mă interesează, eu știu că am avut rezultate și că am mers în play-off, am vândut jucători”, a mai spus Marius Croitoru, la TV .

„Îl las în pace pe domnul Iftime dacă îi face plăcere să vorbească despre mine la televizor”

Marius Croitoru a continuat și a l-a , spunând că nu trebuie să îi pară rău de plecarea sa, ținând cont că a spus că el nu a fost atât de important pentru FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Dacă domnului Iftime îi face plăcere să vorbească despre mine la televizor îl las în pace. De ce să îi pară rău, că nu am fost o persoană importantă la Botoșani.

Nu vreau să dezvolt mult subiectul, pentru că îl respect mult pe domnul Iftime și nu vreau să fac o polemică cu cei de acolo”, a mai spus Marius Croitoru.

ADVERTISEMENT