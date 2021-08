Marius Lăcătuș nu crede în „remontada” CFR-ului cu Steaua Roșie Belgrad: „Mi-e greu să cred că vor ajunge să marcheze patru goluri!”. Exclusiv

În meciul tur, Steaua Roșie Belgrad s-a impus categoric, scor 4-0. Manșa retur este programată joi, la Cluj, de la ora 21:30. Marius Lăcătuş nu crede că CFR poate întoarce scorul din prima manşă a play-off-ului din Europa League.

Marius Lăcătuș nu crede în „remontada” CFR-ului cu Steaua Roșie Belgrad

Întrebat dacă se așteaptă la o „remontadă” a CFR-ului în returul cu Steaua Roșie, Marius Lăcătuș a oferit un răspuns categoric: „Mi-e greu să cred că vor ajunge în situația să marcheze patru goluri și să nu primească niciunul, ținând cont și de valoarea adversarului, și de evoluția pe care a avut-o. Este o echipă solidă, o echipă care a practicat un fotbal, zic eu, plăcut ochiului și, în mod cert, același lucru îl vor face și la retur”.

Cât despre meciul tur, că jucătorii CFR-ului au făcut foarte multe greșeli individuale, astfel că au fost „taxați” de Steaua Roșie.

„Vreau să cred că a fost o zi nu tocmai bună, în care jucătorii n-au fost foarte inspirați, n-au prins o zi bună. Sigur că, în momentul în care joci contra unei echipe cum este Steaua Roșie Belgrad, te taxează, când apar foarte multe greșeli, mai ales individuale.

Normal că, dacă ai în față o echipă valoroasă, știe să profite de aceste lucruri. Să sperăm că, în meciurile pe care le au de disputat în Conference League, vor demonstra că a fost un accident”, a declarat Marius Lăcătuș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Declarația lui Marius Șumudică, după Steaua Roșie – CFR Cluj

La finalul meciului de la Belgrad, , în spațiul public, pentru prestația dezastruoasă avută în fața campioanei Serbiei.

„Nu mai pot să mai înghit, am înghițit destul. Nu mai pot. La Banja Luka ajung două mingi centrate în careu și luăm două goluri. Steaua Roșie ajunge de două ori în careu pe greșelile noastre și ne dau două goluri. În a doua repriză am crezut că a venit Crăciunul.

Să-și asume fiecare ce greșește. Când am jucat cu 3 fundași centrali, m-a terminat o țară întreagă. Acum am jucat sistemul în care ei se simt cel mai bine și ce să fac, tot Șumudică e vinovat?

Unii cred că sunt senatori de drept, dar nu demonstrează nimic. Nu vin să-mi acuz jucătorii, dar nici nu pot să fiu oaia neagră, să mă cert cu toată lumea fiindcă Șumudică e vinovat.

N-am văzut în toată cariera mea astfel de goluri, nici când antrenam în Divizia C. Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am avut tăria să recunosc când am greșit, dar de data asta cred că ar fi trebuit să fie 6-7 jucători lângă mine, aici, să vă explice ei ce s-a întâmplat. Ar trebui să le fie rușine de acest Petrila, un copil de 19 ani care și-a dorit foarte mult.

Să intru eu pe teren? S-o aduc pe mama? A văzut și conducerea de ce am pierdut”, a izbucnit Șumudică după meciul din capitala Serbiei”, a declarat Marius Șumudică, la finalul înfrângerii cu Steaua Roșie.